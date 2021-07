Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, bespreekt het eerste weekend van de Jupiler Pro League. 'Het verbaast me dat zoveel trainers nog om versterkingen roepen.'

Anderlecht begon met een forse uitschuiver aan de competitie. Terwijl de verwachtingen zo hoog zijn.Jacques Sys: 'Het zat er misschien wel een beetje aan te komen: Anderlecht speelde in de voorbereidingsperiode twee keer met zijn basisploeg, Union deed dat negen keer. Vincent Kompany had het achteraf op de persconferentie over een gebrek aan automatismen, over het proces waar de ploeg doorheen moet. Dat is iets wat hij vorig seizoen ook vaak herhaalde. Je zou haast medelijden krijgen met Kompany wanneer hij nog maar eens een oorzaak moet vinden voor een nederlaag. Hij kent natuurlijk de pijnpunten maar moet, ofschoon hij doorgaans helder analyseert, daar toch een beetje omheen draaien.'Natuurlijk moet Anderlecht een aantal nieuwkomers integreren en vraagt dat tijd. Maar het mag geen verontschuldiging zijn voor het slappe voetbal dat tegen Union werd gebracht. Kompany zegt er niet aan te twijfelen dat alles goed komt, maar zoiets kun je niet blijven herhalen. Verbijsterend was vooral het gebrek aan reactie nadat Anderlecht 1-2 achterstond. Dat heeft niets met een gebrek aan automatismen te maken, maar met mentaliteit. En het is niet de eerste keer dat je dat moet vaststellen.'Ook Club Brugge begon met een valse noot aan het kampioenschap.Sys: 'En dat was niet bepaald de verwachting na die wedstrijd van vorige week tegen KRC Genk. Er zat weinig tempo in de match, er waren geen ideeën, de powerplay waarmee Club in dat soort matchen uitpakt, zag je nu alleen maar heel even op het einde.'Eupen was sterker dan verwacht, maar het voetbalde bij momenten wel heel irritant. Het eindeloos tijdrekken, met doelman Nurudeen in een hoofdrol. Anderzijds speelde die wel een heel goeie match. Vreemd voor een keeper die al vier jaar bij Eupen zit en nog maar één competitiematch had gespeeld. Maar kennelijk wordt er daar nu op een heel andere manier gewerkt. Met een andere keeperstrainer en met een coach, Stefan Krämer, die enorm op de fysiek hamert en heel hard traint. Zoals alle Duitse trainers. Kijk naar Bernd Hollerbach bij STVV. Hij wil het spel niet zomaar ondergaan. Maar dat betekent wel dat de spelers fysiek klaar moeten zijn om dat voetbal te brengen.'Wat heeft je verder verbaasd op de eerste speeldag?Sys: 'Dat de topclubs zo slecht zijn gestart, natuurlijk. En dat zoveel trainers nog om versterking schreeuwen. Brian Priske bij Antwerp, bijvoorbeeld. Of Marc Brys bij OH Leuven, die het heeft over tien versterkingen.'Veel heeft natuurlijk te maken met de huidige situatie: om te kunnen kopen moeten er eerst spelers van de hand worden gedaan. Bij sommige clubs zijn die transfers natuurlijk nodig. Bij KV Oostende bijvoorbeeld, vorig seizoen toch de revelatie. Je merkt dat de denkbeelden van Alexander Blessin nog altijd dezelfde zijn, maar het ontbreekt de ploeg aan stootkracht. Anderzijds: deze competitie is 90 minuten ver. Op het einde van het seizoen zullen die wedstrijden uiteindelijk niet meer zijn dan een voetnoot.'