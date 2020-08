De Franse doelman van de Great Old is erg ambitieus. Dat treft, want zijn nieuwe club is dat ook. Sport/Voetbalmagazine sprak met hem.

Zijn mislukte transfer naar Club Brugge van vorig seizoen bleef zo lang door het hoofd van Jean Butez flitsen dat we schrik kregen dat hij het niet te boven zou komen. Maar Butez trok in de maanden voor het uitbreken van de coronacrisis alle registers open en claimde daarmee zijn plaats bij een Belgische topclub. Een tijdlang stond hij in de belangstelling van Anderlecht, maar daar was hij blijkbaar geen absolute prioriteit. Antwerp ging wel voluit voor de 25-jarige Fransman, om het vertrek van Sinan Bolat op te vangen. En nu wil de voormalige goalie van Lille OSC aantonen dat Antwerp een goede zaak deed door hem een plaats tussen de palen aan te bieden.

Twaalf maanden geleden werd je bij Club Brugge in laatste instantie gepasseerd door Simon Mignolet. Je hebt nu je plaats te pakken bij een ambitieuze club in de Jupiler League. Kun je uitleggen waarom je voor Antwerp gekozen hebt?

Jean Butez: 'De interesse van Antwerp was heel concreet en dat was minder het geval bij de andere ploegen. Vorig seizoen waren ze al geïnteresseerd en met het vertrek van Bolat kwam er een plaats vrij als eerste doelman. Ten slotte kreeg ik vanuit het bestuur ook het gevoel dat ze op mij rekenen voor de lange termijn. Bij Anderlecht, dat ook informeerde, zou ik meer moeite gehad hebben om in een kort tijdsbestek een plaats als titularis af te dwingen. Terwijl ik op mijn 25e op het punt ben gekomen dat ik elke match wil spelen. Voor mij was het dus logisch om mijn krabbel te zetten bij Antwerp.'

Antwerp wil dit seizoen meer op balbezit spelen dan onder László Bölöni. Dat moet de club vooruit helpen om verder door te groeien naar de top. Maar zijn jullie al klaar om voor de titel te spelen?

Butez: 'Laten we eerlijk zijn: het doel is om elke wedstrijd te winnen. Intussen ben ik vertrouwd met de competitie en toen ik hier aankwam, wist ik meteen dat we een zeer kwalitatieve ploeg hebben. Bij Antwerp stap ik een nieuwe dimensie binnen... Het geraamte van de ploeg staat er, maar het is lastig om nu al voorspellingen te maken over het seizoen. De mercato duurt tot 5 oktober, Gent verliest Jonathan David en van Club Brugge verwacht ik dat ze zich nog zullen versterken... Al die zaken maken het onmogelijk om de krachtsverhoudingen tussen de ploegen in te schatten. Over twee maanden weten we wellicht meer.'

De keepers van vandaag zijn de libero's van vroeger, maar jullie worden soms gepusht om onbezonnen risico's te nemen. We zagen het vorig seizoen bij Anderlecht en ook bij clubs zoals Manchester City...

Butez: 'Hier bij Antwerp vertrekken we van de idee dat de doelman één of twee keer in het spel betrokken wordt, maar dat we de bal daarna zo ver mogelijk wegtrappen. Als keeper moet je variatie in je spel steken. Nu eens kort spelen en daarna lange ballen geven. Ik heb er veel over gediscussieerd met de coach, want hij verweet mij dat ik op training te speels was bij het uitvoetballen. Ivan Leko is een aanhanger van balbezit als dat gepaard gaat met veel efficiëntie. Geef hem eens ongelijk, als je vooraan een gast hebt rondlopen als Dieumerci Mbokani die als geen ander een bal kan afschermen en enorm sterk is in het doorkoppen... Voor mij verandert er niets. Ik beleef evenveel plezier aan een pass van vijftien meter waarmee ik een paar tegenstanders uitschakel als aan een lange bal over veertig meter. Ik vind het vooral spannend om deel te nemen aan de opbouw. Het laat je toe om de draad van de match weer op te pikken als je niet veel ballen hebt geraakt. Maar ik vind het vooral heerlijk om aan de basis te liggen van een doelpunt.'

