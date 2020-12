Vijfentwintig jaar geleden zette het Bosmanarrest de voetbalwereld op zijn kop. De afgelopen kwart eeuw werd iedereen in het wereldje beter van dat arrest, behalve Bosman zelf. Een gesprek.

Op 15 december zal het 25 jaar geleden zijn dat jouw arrest geveld werd, waarna de grenzen voor de spelers opengingen en spelers na afloop van hun contract vrij waren. Wat heeft je de voorbije 25 jaar het meest verrast?'Dat ik rechten gegeven heb aan iedere voetballer, maar zelf in de hel beland ben. En dat Europa nadat Karel Van Miertgeen commissaris meer was, geaccepteerd heeft dat het transfersysteem - dat na het arrest op de schop zou gaan - gewoon door de clubs en federaties in stand gehouden is, wat bij het arrest helemaal niet de bedoeling was.'Lees ook: Hoe zit dat ook alweer met het Bosmanarrest?Hoor je nog wel eens iets van iemand?'Alleen begin december, wanneer de verjaardag van mijn arrest er aan komt, belt iedereen me op, de andere maanden van het jaar rinkelt de telefoon nooit. In het begin waren er nog solidariteitsacties. De Nederlandse internationals hebben toen elk 2500 euro van hun premie afgestaan. Vanuit België heb ik enkel steunbetuigingen gekregen. Ik ben ooit naar Lissabon gegaan waar Michel Preud'homme,met wie ik bij Standard nog samengespeeld had, bij Benfica zat. Van hem kreeg ik een truitje. De enige die de laatste jaren nog iets gedaan heeft, was de mama van Adrien Rabiot, wiens zoon einde contract was bij PSG en transfervrij naar Juventus kon. Dat hij daar een mooi contract kreeg, had hij aan mij te danken, vond zijn moeder - die ook zijn manager is - en ze vond dat een deel daarvan aan mij toekwam. Toen ik dat telefoontje kreeg, dacht ik eerst aan een grap, maar ze zijn zelfs speciaal naar Luik gekomen.'Ga je nog naar het voetbal of kijk je nog voetbal?'Ik ben ooit uitgenodigd voor een wedstrijd van PSV, waar men me toen voorstelde aan Dries Mertens die toen nog in Eindhoven speelde,maar hij kende me niet. Ik kijk soms nog tv, naar al die spelers die dankzij mij veel geld verdienen, zonder dat ze het misschien beseffen.'Er zijn nog voetballers die ik bewonder. Wat Romelu Lukakudoet vind ik indrukwekkend, en ook Axel Witseldoet het goed. Ik heb het ook voor Edenen Thorgan Hazard. Maar de allergrootste vond ik Diego Maradona. Op nummer twee komt Peléen op drie Georges Best. Die zei ooit: 'Ik wilde naar het strand gaan, maar ik ben er niet geraakt, want er stond een bar in de weg.'' (lacht)Waar leef je momenteel van?'Van wat de FIFPro, de internationale spelersvakbond, me maandelijks geeft: 2000 euro per maand. Dat is alles. Ooit kreeg ik nog een uitkering van het OCMW, 750 euro per maand. Die hebben ze twaalf jaar geleden stopgezet. Ik heb alleen mijn huis van vroeger nog. Als daar iets mee gebeurt, kan ik de herstellingen niet betalen, dan moet ik op straat gaan leven.'Als alles te herdoen was, zou je het dan opnieuw zo doen, en welke wensen heb je zelf nog?'Als alles te herdoen was, deed ik het precies opnieuw zo. En wat die wensen betreft, heb ik er maar één: dat mijn kinderen gelukkig worden. Dat is alles.'