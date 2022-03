Zondagmiddag staat de Antwerpse derby gepland. Voor West-Vlaming Jelle Bataille wordt dat zijn eerste in de eigen Bosuil. 'Het gaat een toffe match worden.'

Antwerpen maakt zich op voor de wedstrijd van het jaar tussen Antwerp en Beerschot. De druk zal er bij beide ploegen zijn, want de Great Old wil nog eens een reeksje neerzetten om zich te verzekeren van play-off 1, terwijl Beerschot nog alles op alles wil zetten om niet te degraderen. Jelle Bataille, die vorige zomer de overstap maakte van KV Oostende naar de havenstad, mag voor een eerste keer de Ratten verwelkomen in eigen huis. Maar hoe leeft de clash bij een West-Vlaming? 'Toch wat anders dan voor iemand van Antwerpen zelf. Maar je voelt dat het leeft in de spelersgroep. Vooral Ritchie De Laet is daar erg mee bezig. Hij en Faris Haroun hebben ons al duidelijk gemaakt hoe belangrijk de derby is. En op training ligt de intensiteit deze week ook veel hoger. Iedereen is wat scherper voor elkaar. Het is tof om er zo naartoe te leven. Ik denk ook dat het een toffe match gaat worden, met veel supporters. Het zal de moeite zijn.'

Werden de verwachtingen ingelost?Bataille: 'Het was al geweldig op de bus richting het stadion. Sommige spelers waren daar al meer in the zone dan anders. Tijdens de wedstrijden gaven onze supporters ook nog eens alles. En dan weet je nog wel wat er na de match gebeurde met de supporters. Het was misschien nog erger of heftiger dan ik op voorhand had gedacht. Dit weekend mag die sfeer er opnieuw zijn, maar ik hoop dat de relletjes wel uitblijven.'Met een zege kunnen kunnen Beerschot nog dieper in de degradatiezorgen spelen. Geeft zoiets extra motivatie?Bataille: 'Neen, de motivatie ligt bij onszelf. Wij moeten de match winnen, zeker na de mindere prestaties de afgelopen weken. Ik denk dat we zondag een antwoord moeten geven. Het is dus eerst aan ons, de rest is bijzaak. 'Die degradatieplek van Beerschot leeft niet zo in onze groep. Het gaat zondag vooral om de derby. En ik denk ook dat je zoiets niemand gunt, ook al is het Beerschot. Stel dat het toch degradeert, dan gaan we de derby's wel missen, natuurlijk. Maar dat zijn zorgen voor later.'De laatste tijd vlot het niet zo bij Antwerp, zoals je net al zei. Soms lijkt het alsof deze knokkersploeg, waar jij zeker ook je plek in hebt, wat agressiviteit mist. Hoe komt dat? Bataille: 'Ik denk niet echt dat het daaraan ontbreekt, eigenlijk. Op sommige momenten zijn we misschien niet gretig genoeg. Of daar een bijzonder reden voor is? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat er gewoon in moet komen. Bovendien heb je ook heel wat nieuwe en andere spelers in vergelijking met de voorbije jaren, meer voetballende dan echt agressieve types. Daar kan het misschien wel aan liggen.'Je zei zelf ook al dat de ploeg wat stabiliteit mist om mee te doen om de titel. Heb je daar zelf een verklaring voor dat het zo op en neer gaat?Bataille: 'Als we dat wisten, hadden we er al alles aan gedaan om het te veranderen. Dat is moeilijk te zeggen, maar het is zondag aan ons om te tonen dat we er staan en dat we klaar zijn voor play-off 1.'De achterstand met Union is al best groot met elf punten, maar in de play-offs worden dat er maar zes. Eigenlijk kan nog alles voor jullie dit seizoen.Bataille: 'Ik denk dat dat al heel het seizoen het geval is. Al ligt dat ook wel aan onszelf, want we pakken bijvoorbeeld punten wanneer we slecht spelen. Maar als we dan punten laten liggen, wordt er snel geschreven dat Antwerp geen titelkandidaat meer is. Ik vind dat wat kort door de bocht. We moeten het gewoon tonen op het veld en wat er geschreven wordt is bijzaak.'Hoe kijk je zelf al terug op je eerste seizoen bij Antwerp?Bataille: 'Met ups en downs. Het was in het begin wat aanpassen om van een middenmoter naar een echte topclub te gaan. Dat merk je op alle vlakken, zowel op als naast het veld. Ik was wel goed begonnen, maar viel wat terug door blessures. En telkens als ik dan terugkeerde, kwam er weer een kleine blessure bij waardoor ik nooit echt 100% was. Ik moest me dan ook wat aanpassen aan de ploeg en kwam niet meteen in mijn spel. Nu hoop ik dat ik de lijn van de laatste weken kan doortrekken. Al weet je nooit in het voetbal hoe het gaat.'Wat is het grootste verschil tussen KV Oostende en Antwerp?Bataille: 'Laat ons zeggen dat er bij KVO niets moest en alles mocht, als we over resultaten spreken. Hier moet je er altijd staan en moet je de drie punten pakken. Minder dan een zege is niet voldoende voor een club als Antwerp.'Wat was tot nu toe al dé match van het seizoen voor jou?Bataille: 'Op Standard die 2-5-zege was wel echt geweldig. En hier thuis tegen Omonia in de laatste voorronde van de Europa League toen we wonnen na strafschoppen. Dat was de eerste keer terug met supporters op de Bosuil, voor mij zelfs de allereerste keer. En om dan door te gaan naar de groepsfase van de Europa League, dat zal ik nooit meer vergeten. Iedere speler stelt zichzelf doelen in zijn carrière en Europees voetbal spelen, was er eentje bij mij. Ik ben erg trots dat me dat gelukt is.' Voel je zelf dat je momenteel al terug in topvorm bent of kunnen er nog wat procentjes bij? Bataille: 'Ik denk dat ik op 80 of 90% zit. Maar ik voel wel dat aanvallend mijn statistieken wat aangevuld moeten worden. Met wat meer assists zal ik ook beter worden.'Dit seizoen heb je er nog maar eentje achter je naam. Mag dat niet wat meer zijn voor een aanvallende speler zoals jij? Bataille: 'Daar heb ik al vaak op gevloekt. Maar dat hangt van verschillende factoren af. Dat ligt ten eerste aan mezelf en hoe ik mijn voorzetten trap. Van de tien voorzetten die ik trap, moeten er acht goed zijn, terwijl dat er nu misschien maar vijf zijn. Die constante moet er meer inkomen. Maar ze moeten ook wel afgemaakt worden, natuurlijk. Dat is het tweede punt.'Ben je nog te vergelijken met de speler die je was bij KV Oostende?Bataille: 'Ik denk dat ik een andere voetballer ben geworden. Bij KVO was ik vooral aanvallend ingesteld, terwijl ik hier ook verdedigend veel bijleer. Ik vind van mezelf bijvoorbeeld dat ik erg verbeterd ben in de één-tegen-één-acties. En voor de rest zie je misschien wel dat ik wat matuurder ben dan vorig seizoen.'Ondertussen laat je je ook al geregeld horen op het veld. Leer je dat nog meer met mannen als Nainggolan, Verstraete en De Laet?Bataille: 'Je leert op alle vlakken van zulke spelers. Die eerste maanden was het niet slecht om de kat uit de boom te kijken en te zien hoe zij alles aanpakken. Maar ondertussen heb ik wel mijn plekje in de ploeg gevonden en durf ik al eens wat meer zeggen op het veld.'Die spelers gaan er iedere wedstrijd ook 100% voor, met een foutje meer of minder. Zwepen zij zo de rest van de ploeg op?Bataille: 'Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Als de ploeg begint te draaien en iedereen legt zijn kop ervoor zoals Radja, Birger en Ritchie, dan denk ik niet dat we nog veel moeilijke matchen zoals die tegen Club Brugge zullen hebben.'Volg je KV Oostende nog op de voet?Bataille: 'Als ik kan, zie ik iedere wedstrijd. Ik heb er nog veel vrienden zitten, dus het is wel logisch dat ik dat nog wat volg.'Had je verwacht dat Alexander Blessin zelf ontslag zou nemen en zou vertrekken naar Italië?Bataille: 'Ik had na vorig seizoen gedacht dat hij aanbiedingen zou krijgen van grote ploegen en dat hij in de zomer misschien wel weg zou gaan. Maar hoe het nu gelopen is, kan ik niet meteen echt beoordelen. Ik denk wel dat het voor hem een mooie stap is en meer dan verdiend.'Heb je hem sindsdien nog gehoord? Misschien al een aanbieding van Genoa gekregen?Bataille: (lacht) Nee nee, maar ik hoor hem wel nog af en toe. Ik had hem nog iets gestuurd om hem succes te wensen in Italië en zo nu en dan stuurt hij eens iets om te horen hoe het met mij gaat. Dat is wel echt mooi.'Zie je gelijkenissen tussen Brian Priske en Blessin?Bataille: 'Ja en nee. Ik denk dat het op vlak van people management twee dezelfde mensen zijn, maar hun manieren van werken op training is niet te vergelijken. Bij Blessin was het echt hard, die Duitse mentaliteit. Dat is anders bij Priske.'Je familie zit vol KVO-supporters. Gaan zijn nu zondag allemaal voor de Antwerpse derby zitten of toch eerder Oostende-Anderlecht opzetten een paar uurtjes later?Bataille: 'Voorlopig heb ik al zes kaarten geregeld om in het stadion te komen zien. Ze komen dus allemaal kijken naar de derby.'