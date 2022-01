KV Oostende-Antwerp wordt vanavond een bijzondere wedstrijd voor Jelle Bataille, die terugkeert naar het vertrouwde nest. Eleven Sports ging spreken met de 22-jarige rechtsachter van de Great Old.

Buiten enkele jaren in de jeugd van Club Brugge, spendeerde Jelle Bataille zo goed als zijn hele voetbalcarrière bij de Kustboys van KV Oostende. Vorig seizoen speelde hij zich daar in de kijker van Antwerp, dat hem in de zomer voor een paar miljoen euro overnam. Vanavond keert hij voor de eerste keer terug naar de plaats waar het voor hem allemaal begon. Het zal een bijzondere wedstrijd worden. 'De familie Bataille staat gelijk aan Oostende. Dat is met de paplepel meegegeven en dat is het speciale eraan', vertelt hij voor de camera's van Eleven. Maar met zijn KVO gaat het dit seizoen echter veel minder goed dan vorig jaar.

Jelle Bataille: 'Dat is pijnlijk om te zien natuurlijk. Ik volg ook alle matchen en als je ziet dat ze weer moeten vechten tegen degradatie, dan is dat jammer, zeker na vorig seizoen. Het laatste wat ik KV Oostende zou wensen is dat ze naar tweede klasse zakken. Dus mijn gevoel is altijd 'kut' als Oostende vanonder staat. Als ik kan, volg ik alle matchen, ook puur omdat er vrienden spelen. Mijn beste vriend sinds het kleuterklasje is Robbie D'Haese, dus hem zie ik enorm vaak. Anton Tanghe zit ook quasi vaker in Antwerpen dan in Oostende.'

Met een voorlopige derde plek zit Antwerp op koers richting play off 1. En wie weet volgt daarna een eerste landstitel in 65 jaar.Heb je het gevoel dat het dit seizoen al kan voor Antwerp?

Bataille: 'Ja, dat denk ik wel. In voetbal moet alles wat meezitten natuurlijk. Ik heb al berekend hoe groot het verschil zou zijn als de play-offs nu starten. Dat is het goede eraan: Union mag nog zoveel matchen winnen als het wil, de punten worden gehalveerd en dan is het een kwestie van de twee matchen tegen Union te winnen. Dan kan het snel keren. Ik denk dat het niet slecht is om de underdog te zijn en te jagen op Club Brugge en Union op dit moment. Ik denk dat iedereen weet dat we kans maken en ervoor gaan, dat leeft ook binnen de spelersgroep: wij gaan voor de titel.'

Bekijk de volledige reportage met Jelle Bataille vanavond op Eleven Sports tijdens de rust van KV Oostende-Antwerp.

