Jelle Schelstraete wordt de komende twee jaar de assistent van de Spanjaard Roberto Martinez als technisch directeur bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo is woensdag bekendgemaakt.

De 32-jarige Schelstraete komt over van KV Kortrijk en wordt klaargestoomd om de fakkel van Martinez over te nemen. Hij treedt op 6 november in dienst bij de voetbalbond.

Technisch directeur

Martinez combineert zijn taak als bondscoach met die van technisch directeur al ruim twee jaar. Om het werk van de Spanjaard te verlichten, startte de KBVB in mei de zoektocht naar een assistent. CEO Peter Bossaert maakte toen bekend dat er werd gezocht naar een jong profiel, dat onder de vleugels van Martinez kon groeien om nadien de rol van technisch directeur over te nemen.

De keuze is gevallen op Jelle Schelstraete. De Oost-Vlaming komt over van KV Kortrijk, waar hij negen jaar aan de slag was als jeugdmanager. Schelstraete was voordien onder meer jeugdtrainer bij Cercle Brugge.

Het wordt zijn taak om de relaties met de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF te versterken.

'Unieke kans'

Schelstraete reageert zelf opgetogen. 'Ik kijk ernaar uit om op het allerhoogste niveau actief te worden. Vooral de mogelijkheid om opgeleid te worden tot technisch directeur onder de vleugels van Roberto Martínez is een unieke kans', zegt hij. 'De gesprekken met Roberto Martinez, voorzitter Medhi Bayat, en CEO Peter Bossaert tonen dat de KBVB naast een sterk merk ook een sterke organisatie is waar ik heel graag deel van uitmaak.'

'Jelle Schelstraete was gedurende tien jaar rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van jonge Belgische spelers. Vanwege zijn grote verdienste op dat vlak is hij de geknipte persoon voor deze functie. Hij is gepassioneerd door elke aspect dat ons voetbal beter kan maken', liet technisch directeur en bondscoach Martinez optekenen.

