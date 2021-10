De 32-jarige aanvaller van SV Zulte Waregem zit in een uitstekende flow met goals en een prima wisselwerking met Zinho Gano. Met Sport/Voetbalmagazine heeft hij het onder meer over Club Brugge, de Rode Duivels en de play-offs van 2013/14

Welke (voorlopige) conclusies trek jij uit de verrassende vier op zes van jouw ex-club in de CL-pouleduels tegen PSG en RB Leipzig? Jelle Vossen: 'Dat ze blijven groeien. Op zich ben ik daardoor niet verbaasd. Natuurlijk verwacht je niet dat je punten haalt tegen PSG, puur op basis van budgetten en individuele spelerskwaliteiten, maar als team presteren ze tegenwoordig toch geweldig sterk. De laatste seizoenen is Club Brugge baas in eigen land en ook Europees doen ze het telkens beter. Het was wachten tot ze eens in de Champions League konden overwinteren. Er kondigen zich nog leuke groepsduels aan, tegen Manchester City bijvoorbeeld. De kloof met de grootste competities van Europa wordt zo wat verkleind, dat blijft vooral iets positief voor het Belgisch voetbal in zijn totaliteit.' Wat verwacht jij als twaalfvoudig international van de Final 4 in de Nations League voor de Rode Duivels tegen Frankrijk en later eventueel Spanje of Italië? Vossen: 'Dat lijkt me moeilijk te voorspellen. Frankrijk heeft bijzonder veel kwaliteiten en hoort bij de top drie van de wereld. Het pakte ook al een prijs, dat lukte België nog niet. Net daarom denk ik toch dat zij iets meer kans maken dan onze eigen nationale ploeg. Anderzijds zal de motivatie bij onze jongens heel groot zijn. Ze staan heel dicht bij een doel dat ze voor ogen hebben: eindelijk eens een trofee veroveren. Iedereen kijkt er naar uit om, als jarenlang nummer 1 van de FIFA-ranking, eens als winnaar uit de bus te komen. Voor deze generatie worden dit niet alleen leuke duels, maar ze zijn ook een mooie test. We zullen top moeten zijn om te oogsten.' Waarom is de Nigeriaan Paul Onuachu van KRC Genk de beste spits in de JPL? Vossen: 'Eerst en vooral omdat hij enorm doelgericht is, heel vaak op de juiste plaats staat en vrij compleet is als diepste aanvaller. Meestal, als je over een targetman beschikt, heb je het over een speler die ofwel heel goed afwerkt met het hoofd of bijzonder balvast blijkt. Maar hij is technisch sterk onderlegd voor iemand van 2 meter en combineert beide kwaliteiten uitstekend. Hij schermt goed af, maar heeft ook goede snelle voeten om er de juiste dingen mee te doen. Een Ito bijvoorbeeld moet meestal de bal gewoon hoog genoeg brengen in de tweede zone, Onuachu torent toch boven iedereen uit. Zo creëren ze enorm veel. Voorzetten zijn levensgevaarlijk met hem in de zestien meter, maar ook stilstaande fasen. Ze doen het meer dan fantastisch.' Jij zit momenteel aan acht treffers in negen matchen. Hoe belangrijk is daarbij de rol van bliksemafleider Zinho Gano waardoor jij als hangende spits meer ruimte krijgt? Vossen: 'Dat kan in veel situaties voordelen opleveren. Als diepe spits kreeg ik bij iedere bal vooruit een mannetje in mijn rug. Ik ben niet van de grootste, sterkste en snelste, waardoor ik op die manier niet maximaal kan renderen. Zinho doet dat met de rug naar doel veel beter. Daardoor kan ik met loopacties profiteren en in een betere scoringpositie komen. Vanaf het begin was er die klik, het liep altijd zeer degelijk tot goed. Volledig op elkaar afgestemd, zijn we nog niet. Dat merken we soms op training. Maar tegen Charleroi riep hij wel dat ik naar de eerste paal moest gaan. Gelukkig maakte ik die kans ook af.' Welk gevoel bekruipt je naar aanleiding van Operatie Propere Handen, want in het seizoen 2013/14 was je basisspeler bij KRC Genk? Vossen: 'Het is een vreemd iets. Ik vond het raar om te horen. Ik moest het opzoeken, of ik effectief die duels tegen Anderlecht en Club Brugge speelde. Ik schrok toch wat. Als aanvoerder zag of voelde ik daar nooit iets abnormaals. Eigenlijk zou ik ze nog eens willen terugzien, om te beoordelen of daar echt iets verdachts is gebeurd. Mij is alleszins nooit iets opgevallen. Het is ook lang geleden, anders zou ik het me snel herinneren, denk ik. Ik maakte het in mijn profloopbaan nooit mee dat een trainer, directeur of makelaar ons aangaf dat een partij niet zo belangrijk was. Ik ben heel benieuwd naar de afloop. Indien er toch iets gebeurde, moet dat bestraft worden. Er mag rivaliteit en strijd zijn, maar altijd op een eerlijke manier.