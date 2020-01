Zulte Waregem heeft zijn aanvalslinie donderdagavond gevoelig versterkt. Essevee plukt Jelle Vossen weg bij competitieleider Club Brugge. De aanvaller ondertekende een contract tot medio 2023 aan de Gaverbeek.

Het jeugdproduct van Racing Genk speelde op een seizoen bij Cercle Brugge na tussen 2007 en 2014 uitsluitend voor de Limburgers. Na een avontuurtje in Engeland bij Middlesbrough en Burnley keerde Vossen in de zomer van 2015 terug naar België, bij Club Brugge. Daar was de doelpuntenmaker dit seizoen overbodig geworden in het systeem van coach Philippe Clement. Vossen kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor blauw-zwart.

'Ik moest een stap zetten om opnieuw aan spelen toe te komen', geeft Vossen toe. 'Zulte Waregem is een ploeg met ambitie die op twee fronten nog meespeelt. We strijden om Play-off 1 en om de bekerfinale. Dit lijkt me een goede kans. Ik vul de ploeg goed aan. Mijn beste kwaliteit is om doelpunten te maken. In en rond de box heb ik al bewezen dat ik kansen afwerk. Ik hoop ook mijn ervaring bij te dragen', aldus de dertigjarige Limburger.

Vossen speelde voor Genk, Cercle Brugge en Club Brugge samen 412 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 161 doelpunten, waarvan 105 voor Genk en 48 voor blauw-zwart, en 52 assists. Vossen speelde ook twaalf keer in het shirt van de Rode Duivels.

Club Brugge is de opponent van Zulte Waregem in de halve finales van de Croky Cup. Vorige week woensdag hield Essevee blauw-zwart op 1-1 in Jan Breydel, de return vindt volgende week woensdag plaats.

Het jeugdproduct van Racing Genk speelde op een seizoen bij Cercle Brugge na tussen 2007 en 2014 uitsluitend voor de Limburgers. Na een avontuurtje in Engeland bij Middlesbrough en Burnley keerde Vossen in de zomer van 2015 terug naar België, bij Club Brugge. Daar was de doelpuntenmaker dit seizoen overbodig geworden in het systeem van coach Philippe Clement. Vossen kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor blauw-zwart. 'Ik moest een stap zetten om opnieuw aan spelen toe te komen', geeft Vossen toe. 'Zulte Waregem is een ploeg met ambitie die op twee fronten nog meespeelt. We strijden om Play-off 1 en om de bekerfinale. Dit lijkt me een goede kans. Ik vul de ploeg goed aan. Mijn beste kwaliteit is om doelpunten te maken. In en rond de box heb ik al bewezen dat ik kansen afwerk. Ik hoop ook mijn ervaring bij te dragen', aldus de dertigjarige Limburger. Vossen speelde voor Genk, Cercle Brugge en Club Brugge samen 412 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 161 doelpunten, waarvan 105 voor Genk en 48 voor blauw-zwart, en 52 assists. Vossen speelde ook twaalf keer in het shirt van de Rode Duivels. Club Brugge is de opponent van Zulte Waregem in de halve finales van de Croky Cup. Vorige week woensdag hield Essevee blauw-zwart op 1-1 in Jan Breydel, de return vindt volgende week woensdag plaats.