Zulte Waregem heeft zondagavond de slotwedstrijd van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 (rust: 0-1) gewonnen op bezoek bij KV Oostende.

In de Diaz Arena waren er amper vijf minuten gespeeld toen Jelle Vossen al de 0-1 op het scorebord prikte. Een typische spitsengoal voor Vossen, de voormalige Rode Duivel en ex-aanvaller van onder meer Club Brugge en Racing Genk heeft dit seizoen de goede vorm van weleer te pakken.

Een doelpuntenfestijn zou het nadien echter niet worden aan de Kust, daarvoor ontbrak het beide teams aan efficiëntie. Uiteindelijk was het opnieuw wachten op Vossen, die in de 84e minuut met zijn zesde van het seizoen de 0-2 eindstand op het scorebord zette, na een heerlijke uitgesponnen aanval over meerdere stations.

Dankzij de tweede zege van het seizoen klimt Essevee met acht punten weg uit de gevarenzone, richting de tiende plaats in het klassement. KV Oostende heeft één puntje meer en staat daarmee op de achtste plaats.

