Op zijn 18 jaar is Jérémy Doku al een van de sterkhouders van Anderlecht. Sport/Voetbalmagazine zocht hem op. Hier is alvast een voorsmaakje van zijn eerste grote interview.

Jérémy Dokukende zijn vuurdoop in de Jupiler Pro League in november 2018, maar in de maanden die volgden, kwam hij nog amper in het stuk voor. Zijn periode onderFred RuttenenKarim Belhocine was eigenlijk één harde leerschool. Met 21 duels en zijn eerste doelpunten in het ingekorte seizoen 2019/20 deed Doku het daarna stukken beter. Vandaag is het ketje dat onlangs zijn 18e verjaardag vierde een onbetwiste titularis bij Anderlecht. Dat had er wel anders kunnen uitzien, want drie jaar geleden ging hij nog op bezoek bij Liverpool, waar hij enkele grote namen ontmoette.

'Dat bezoek was echt gestoord', vertelt de dribbelkont in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik was amper 15 jaar en ik werd samen met mijn ouders door Liverpool uitgenodigd om het stadion en het trainingscomplex te bezoeken. Sadio Mané is een praatje komen maken en Jürgen Klopp toonde ook interesse in mij.'

Wist je dat het opgezet spel was? Ze wilden indruk op jou maken en jou onder druk zetten om hun voorstel te aanvaarden.

Doku: 'Ja, ik sluit dat niet uit. Het was zeker geen toeval dat we in het trainingscomplex rondgeleid werden tijdens de middagpauze terwijl alle spelers aan het eten waren in het clubrestaurant. Steven Gerrard heeft mij zelfs even apart genomen om filmpjes te tonen van mij. Ze hadden blijkbaar veel beeldmateriaal van mij verzameld. Gerard gaf commentaar bij het afspelen van de beelden: 'Wat je hier doet, zien we graag gebeuren.' En nog van dat soort zaken.

'M'n ouders wilden dat ik naar Liverpool trok, maar ik wou blijven.' Jérémy Doku

'Mocht ik het voorstel aanvaard hebben, dan had ik Gerrard als coach gehad bij de jeugd. Tijdens de rondleiding sprak een van ons plots het woord Chelsea uit. Ik zag onmiddellijk een reactie bij de mensen van Liverpool, ze dachten wellicht dat ik ook in contact was met Chelsea. Maar met mijn ouders waren we gewoon over mijn zus aan het praten die Chelsea heet.'

Uiteindelijk heb je beslist om Anderlecht niet te verlaten.

Doku: 'Misschien speelde ik nu in de Premier League. Of misschien net niet. Het enige wat ik weet, is dat ik bij Anderlecht wel speel. Mensen uit mijn wijk raadden mij aan om naar Liverpool te gaan - ik zou allicht nooit meer zo'n kans krijgen. Ik zag het anders: als Liverpool interesse toont op mijn 15e, dan zullen ze mij later wel komen halen nadat ik bevestigd heb op het hoogste niveau. Ik stond ook in de belangstelling van Arsenal en Ajax en daar zijn we ook op bezoek geweest. Mijn ouders spoorden mij zelfs aan om te vertrekken, maar ik nam het besluit om bij Anderlecht te blijven. De stap naar het buitenland kwam te vroeg. Plezier maken en met mijn maten blijven voetballen stonden voorop.'

Heb je even aan het parcours van Charly Musonda gedacht? Hij vergooide al een deel van zijn carrière door te vroeg naar het buitenland te vertrekken.

Doku: 'Nee. Elke speler volgt zijn eigen traject. Ik hou geen rekening met spelers die op jonge leeftijd vertrokken zijn en gefaald hebben. En wil ook niet kijken naar diegene die wel geslaagd zijn. Er lopen niet alleenMusonda's rond.'

