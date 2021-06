De naam van Jérémy Doku (19) luidt ondertussen als een klok. Een kwieke dribbelaar zoals hij is een gegeerd profiel in het internationale voetbal. Sport/Voetbalmagazine ging met hem spreken.

Jouw profiel is zo uniek dat het eigenlijk niet eens een verrassing was om je naam te zien in de EK-selectie. Zelfs in de oorspronkelijke selectie van 23 was je quasi een zekerheid. Hoe evalueer je zelf je statuut bij de Duivels?

Jérémy Doku: 'Het is geen geluk, ik heb daar hard voor gewerkt. Nooit was er enige garantie dat ik dit statuut zou bekomen. Er is geen enkel rechtstreeks contact geweest voor die selectie bekend werd gemaakt, ik heb die net zoals alle anderen ontdekt.'

Wist je dat Enzo Scifo de enige Rode Duivel is die op nog jongere leeftijd mee mocht naar een groot toernooi?

Doku: 'Dat het niet elke dag voorkomt, besefte ik goed genoeg, maar dat het al zo lang geleden is, wist ik niet. Op die momenten zelf ben je je niet altijd bewust van de impact ervan. Je doet simpelweg elke dag je best op training en alles wat daaruit voortvloeit, beschouw je in feite als logisch. Maar het is goed af en toe stil te staan bij het unieke van dat soort belevenissen. Wat niet betekent dat ik nu ga denken dat ik er al ben.'

Inderdaad. Vaak wordt over het hoofd gezien hoe belangrijk de oefencampagne in aanloop naar een toernooi wel is. Daar wordt de hiërarchie tussen titularissen en bankzitters aangescherpt. Denk je dat de komende interlands tegen Griekenland (donderdag 3 juni) en Kroatië (zondag 6 juni) in die optiek toch waarde hebben?

Doku: 'Zeer zeker. De coach wil zien wie er klaar voor is en wie niet. Op wie hij kan rekenen. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met pijntjes of vermoeidheid na een lang seizoen. Persoonlijk voel ik me zeer goed, ik ben fit voor de dienst. Oké, ik voel ook wel wat vermoeidheid, maar de honger is groter. Het gaat hier niet om een wijktoernooitje, hè.

' We hebben allemaal minstens een weekje vrij gekregen voor we verzamelden in Tubeke. Zelf heb ik het echter op drie dagen verlof gehouden, daarna ben ik alweer individueel aan de slag gegaan met iemand van de staf. Kwestie van wat voorsprong te nemen. (lacht) Zoals ik al zei: ik kijk er geweldig naar uit! Mijn eerste doel was om erbij te zijn op het EK, nu wil ik aan de coach bewijzen dat ik klaar ben om te spelen.'

Lees het volledige interview met Jérémy Doku in de EK-special van Sport/Voetbalmagazine deze week.

