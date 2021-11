Bij Anderlecht is Francis Amuzu wat op een zijspoor beland. Sport/Voetbalmagazine vroeg aan Jérémy Doku wat de Anderlechtaanvaller moet doen om echt door te breken bij paars-wit.

Jérémy Doku - momenteel aan het terugkeren na een lastige knieblessure - is een smaakmaker van de Ligue 1 en zit bij de Rode Duivels. Francis Amuzu volgde hetzelfde traject als Doku, ging ook langs alle jeugdploegen en betwistte zelfs het EK U21 in 2019, maar is tegenwoordig geen titularis bij Anderlecht en maakt niet onmiddellijk kans op een selectie bij de Belgische nationale ploeg. Wat ontbreekt er bij bij Amuzu en waarom is hij zo inefficiënt (10 goals in 125 wedstrijden)?

'We zaten samen op internaat toen we samen aan de weg omhoog begonnen', vertelt Doku aan Sport/Voetbalmagazine. 'Ik woonde in Antwerpen, hij in Mechelen. Meteen was er een band tussen ons. We hebben gemeenschappelijke vrienden, denken hetzelfde en horen bijna dagelijks van elkaar. We hebben het dan niet te veel over voetbal, meer over muziek, posts op Instagram of zaken die gebeuren in onze wijken.

'Ik heb het ook meegemaakt dat ik niet efficiënt genoeg was. Ik denk dat dat ook een van de redenen is om ons te vergelijken. Op training scoorde hij nochtans wel aan de lopende band, veel makkelijker dan ik. Hij was dan altijd erg rustig. Maar tijdens de wedstrijd was hij veel onrustiger, net zoals ik. Ik denk dat het vooral een gebrek aan vertrouwen is. De kwaliteiten zijn er, dat zie je meteen.

'Zijn ervaring met Futsal zorgde ervoor dat hij een buitengewone techniek kreeg, zijn controles kon perfectioneren en meer risico kon nemen op belangrijke momenten. We mogen vooral niet vragen dat hij stopt met dribbelen, dat zou van hem een andere speler maken. Als hij nog net iets beslissender kan zijn, zal hij zeker zijn grote doorbraak kunnen maken.'

