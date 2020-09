Het ontslag bij KAA Gent heeft Jess Thorup geen knauw gegeven. Voor Sport/Voetbalmagazine blikt hij nog één keer terug.

Na een paar dagen radiostilte en afstand nemen in eigen land gaf Jess Thorup vorige week aan dat hij nog één keer wilde terugblikken op zijn ervaring bij KAA Gent.Wat had je achteraf bekeken anders kunnen of moeten doen?'Ik ben na een week rust niet tot de conclusie gekomen dat ik iets anders had moeten doen. Na een ontslag is het goed om even afstand te nemen en leermomenten voor de rest van je loopbaan mee te nemen. Het verleden kan ik niet meer beïnvloeden of sturen, de toekomst wel.'Wat heb je dan geleerd, in die twee jaar Gent?'Dat het belangrijk is om een team rond je te hebben. Toen ik bij Gent begon, trof ik in de spelersgroep dertig individuen aan; geen team. Het eerste waar ik aan heb gewerkt, was aan het teamgevoel. Dan heb ik het niet alleen over de technische staf. Ik ben niet het type trainer dat bij elke nieuwe club zijn eigen staf van vijf man meebrengt; ik vind dat je als trainer ook met clubmensen moet werken. Zij hebben het DNA van de club in zich en dat DNA moet binnen de club blijven, je moet dat niet van buitenaf willen aanbrengen. 'Het was ook een interessante ervaring om te werken in een competitie net onder de Europese topcompetities. Tien jaar geleden keken we vanuit Denemarken naar Nederland, omdat daar al die goeie voetballers vandaan kwamen. De afgelopen jaren is de focus verschoven naar België, omdat jullie de nummer één van de wereld zijn. Met zo veel topspelers vraagt iedereen zich af: waar komt dat succes vandaan? De intensiteit van het spel en de kwaliteit van de spelers in België is goed. Voor een speler die top is in België, is de stap naar een topcompetitie haalbaar.'Was je evenzeer te spreken over de omkadering? Je arriveerde toen de zaak Propere Handen losbarstte.'Dat merkte ik meteen op de persconferentie bij mijn aanstellen. Daar gingen maar een paar vragen over mij, de rest over het schandaal. Toen heb ik me wel even afgevraagd: waar ben ik terechtgekomen? 'Maar die zaak heeft me nooit beïnvloed in mijn werk de laatste twee jaar. Alleen is het negatief voor het imago van het Belgisch voetbal. Ik vond vooral de onduidelijkheid vreemd, dat je niet weet wanneer er een beslissing in die zaak genomen gaat worden.'Je gaf in de kranten aan dat je geloofde dat er een manier was om David te vervangen. Hoe dan wel?'Ik had een plan, maar het heeft nu geen zin meer om dat openbaar te maken. Je zet niet zomaar een andere speler in zijn plaats. Misschien moet je de manier van voetballen veranderen. Het is geen product dat je gaat kopen in de winkel en meteen werkt als je de knop aanzet. Je moet daar aan werken, en dat vraagt tijd. Ik wist zeker dat we het konden oplossen, maar ik wist niet of dat twee weken of twee maanden zou duren.'Gent leek bij de competitiestart aangeslagen. Had je de impact van Davids vertrek op de groep onderschat?'Nee, omdat we voelden dat het waarschijnlijk zou gebeuren, maar we wisten niet wanneer. We hebben er vaak over gepraat, met de andere spelers, maar ook met David zelf. Heel vaak, zelfs. Ik probeerde hem met de voeten op de grond te houden, hij heeft in die moeilijke, spannende weken dan ook nooit uitgehaald in de pers, bijvoorbeeld, of gekke dingen gedaan.'Je hebt hem ook niet opgesteld.'Dat was zo afgesproken met de club en met hem. Dat lag niet alleen aan mij.'Had jij hem wel opgesteld, als het alleen aan jou had gelegen?'Daar antwoord ik niet op. We hebben dit samen beslist.'Heeft de ontwikkeling van David je verbaasd?'Toen ik kwam, was hij nog geen basisspeler, maar je voelde wel dat er iets gebeurde wanneer hij in de buurt van de goal kwam. Aanvankelijk leek hij een geboren spits, maar je moet niet alleen aan zijn ontwikkeling denken, maar ook aan de balans in het team.''Ik had tevoren nog nooit met een ruit gespeeld, maar het klikte plots met een echte nummer zes, twee nummers acht op de zijkant en David op de tien en waren we vertrokken. Iedereen besefte hoe belangrijk zijn inbreng was qua goals, assists én loopwerk.'Wat in je laatste weken opviel: Gent investeerde veel in nieuwe spelers, maar geen van hen kwam aan de aftrap bij de competitie. Vond je hen niet goed genoeg, of nog niet goed genoeg?'We waren vorig jaar één van de beste ploegen van het land. Wat goed is, moet je niet per se meteen veranderen. Nieuwe spelers moeten niet spelen enkel omdat ze nieuw zijn. Je moet altijd bouwen op de fundamenten die je hebt, en als die goed zijn, moet je die soms behouden. Sommige nieuwe spelers stonden dicht bij een basisplaats, maar kregen die niet omdat ze in de aanloop bijvoorbeeld geblesseerd waren. Bij mijn selecties hield ik nooit rekening met nieuw of oud.'Heeft AA Gent volgens jou na het vertrek van David nog altijd voldoende niveau om de strijd met Club Brugge aan te gaan, of was het beter geweest om die ambitie terug te schroeven?'Ik vond het niet nodig die ambitie bij te sturen. Gent kan Club bedreigen, dat vind ik nog steeds. Zelf houd ik wel van wat ambitie, maar als er iets gebeurt, moet je er rekening mee houden dat dat impact kan hebben. Desondanks geloofde ik nog altijd in de rest van het team, ook zonder David.''Ik zou die ambitie niet bijgestuurd hebben. Gent heeft nog altijd een heel sterk team. Maar je moet niet alleen een topteam zijn, je moet ook leren denken als een topteam. Beseffen: we hebben die kwaliteiten om onszelf op het niveau van Club Brugge te plaatsen.''Een voorbeeld? De eerste twee wedstrijden kwamen we telkens op achterstand en vond ik dat we te snel iets wilden forceren: oei, wij zijn de titelconcurrent van Club, we moeten dat hier snel keren. Op zulke momenten moet je als team durven zeggen: take it easy, dit komt wel goed. Een winnaarsmentaliteit kun je leren.' Had je het gevoel dat je krediet na die verloren bekerfinale tegen KV Mechelen verminderd was?'Echt niet. Ik was heel ontgoocheld, maar soms leer je meer uit wat misliep dan uit een overwinning.'Is er iets wat je in je Gentse periode verrast heeft?'Mijn relatie met het publiek vond ik speciaal. De klik was fantastisch. Ik merkte dat ook bij de spelers. Ze speelden graag in de Ghelamco Arena, omdat ze de positieve vibes daar voelden. Dat stimuleerde hen. Dezelfde connectie had ik met de spelers. Hun reacties na mijn ontslag gaven me het gevoel dat we samen iets fijns hebben meegemaakt.'