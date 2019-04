Jess Thorup: de roots van de Deense coach van AA Gent

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Als een volslagen onbekende ging Jess Thorup in oktober als trainer aan de slag bij KAA Gent, maar hij zal als een held worden gevierd als hij de beker wint. Op zoek naar zijn roots in het Deense Odense, stad van Hans Christan Andersen, waar ze niet opkijken van een sprookje meer of minder.

Jess Thorup © Robert Wengler