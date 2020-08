Hoofdredacteur Jacques Sys vindt dat Jess Thorup niet genoeg respect kreeg binnen KAA Gent. 'Onder zijn regie en via een tactische vondst ontbolsterde David, die uiteindelijk voor 32 miljoen euro vertrok.'

Een nederlaag tegen het KV Kortrijk van Yves Vanderhaeghe, zelf door AA Gent ontslagen in oktober 2018, heeft Jess Thorup met enige dagen vertraging de das omgedaan. Een ontslag van de Deen kon niet uitblijven. Hij stond op termijn voor een onmogelijke zaak, iedere nederlaag leek hem een stap dichter bij de uitgang te brengen. Thorup werkte bij momenten in een sfeer van wantrouwen en voelde dat het bestuur niet meer achter hem stond. Mentaal sterk moet je zijn om dan overeind te blijven.

Jess Thorup verdient respect voor het werk dat hij bij de Buffalo's verrichtte. Onder zijn regie en via een tactische vondst (een ruitvorm op het middenveld met de spits als meest offensieve pion) ontbolsterde bijvoorbeeld Jonathan David. Dat liet de club toe veel geld te verdienen, minstens 32 miljoen euro, zo liet voorzitter Ivan De Witte horen. Thorup leidde AA Gent vorig seizoen naar de tweede plaats en legde Europees een fraai parcours af. Hij ging op een zeer empathische manier met de spelers om en werd ook daarvoor geprezen. Dat hij nu aan de deur werd gezet, wekt een gevoel van medelijden op. En zoals ieder trainersontslag is het ergens ook een nederlaag voor het bestuur.

Jess Thorup stond voor een onmogelijke taak.

De bekernederlaag tegen KV Mechelen, in mei 2019, is Jess Thorup blijven achtervolgen. Er was toen spoedoverleg met Ivan De Witte en Michel Louwagie, zoals dat in mindere momenten altijd gaat bij KAA Gent: dan moeten trainers zich verantwoorden. Het is eigen aan de club die bij momenten nog altijd te veel drijft op emotie, al staat Gent met die manier van denken natuurlijk alleen.

Na de wedstrijd tegen KV Kortrijk rees de vraag of Thorup nog vuur in de ploeg zou krijgen. Hij zat er op de persconferentie gelaten bij en leek wel een groggy gemepte bokser. De ploeg had zich lusteloos over het veld bewogen, sterkhouders als Vadis Odjidja en Sven Kums bewogen zich apathisch over het veld, targetman en vast aanspeelpunt voorin Laurent Depoitre zat aanvankelijk op de bank. Er kwam gemor in de spelersgroep. Voor het vertrek van David was er, om uiteenlopende redenen, geen direct alternatief.

Jess Thorup zag het seizoen optimistisch in. Hij zei dat de ploeg zowel fysiek, technisch als tactisch grote stappen had gezet. Hij durfde zelfs aan een titel denken en liet zich meezuigen in het hoge verwachtingspatroon van Ivan De Witte en Michel Louwagie. Maar het draaide dus anders uit. Na de nederlaag op STVV, op de eerste speeldag, steeg het ongenoegen langzaam naar het kookpunt.

Nu moet AA Gent herbeginnen. Een andere trainer impliceert andere patronen en een andere manier van voetballen. Het valt af te wachten in hoeverre dat het groeiproces verstoort.

