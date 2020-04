Hoe ziet Jesse De Preter als voorzitter van de vereniging voor makelaars BFFA zijn sector evolueren?

Het is erg stil momenteel, stelt Jesse De Preter vast, in wat de volle voorbereiding van de zomermercato moest zijn. 'Normaal doet iedereen in maart en april zijn ronde, clubs en makelaars, nu wacht iedereen af. Door een gebrek aan leiderschap binnen de Pro League blijft de onduidelijkheid groot. Men durft niet te beslissen wat iedereen beseft: er wordt dit seizoen niet meer gevoetbald.' Hij vindt dat het niet aan de Pro League is om clubs te verbieden om technische werkloosheid voor spelers in te roepen. 'Dat clubs bang zijn dat spelers hun contract dan opzeggen omdat ze slechts 2300 euro verdienen? Sinds de wet van 1978 kan een speler sowieso op elk moment zijn contract opzeggen. Wijs dan nog eens op het gentlemen's agreement onder de Belgische clubs dat je zo'n speler niet van elkaar overneemt. Internationaal erkent het FIFA-reglement overmacht. Vind als ontevreden speler maar eens een rechter die ontkent dat dit overmacht is, als er nog maar in vier landen over de hele wereld gevoetbald wordt.' Betekent dit het einde van het transfersysteem? 'Nee. Wel gaat er een pak minder geld naar de clubs, waardoor een aantal zullen verdwijnen en andere minder geld te verdelen hebben. Daardoor valt er voor spelers én makelaars straks minder geld te verdienen. Ook zal het overaanbod aan makelaars zichzelf corrigeren. Er komen grotere kantoren en meer samenwerking. Daar zijn wij als vereniging niet tegen.'