Twintig jaar geleden speelde KRC Harelbeke voor het laatst in de hoogste klasse. Na een fusie met Ingelmunster en drie naamswijzigingen treedt Racing Club Harelbeke voor het vijfde seizoen op rij aan in de tweede afdeling (amateurklasse). Als gezonde club, focussend op de jeugd, al lijdt ook RCH vandaag onder de coronacrisis.

Na de stopzetting van de competitie wachten de spelers, fans en bestuursleden van Racing Club Harelbeke op de heropstart van de competitie. Die is nu voorzien voor 14 februari - als de coronacijfers tenminste meewillen. 'Hopelijk kunnen we een maand ervoor, op 16 januari, weer met de hele groep trainen, en ook enkele oefenwedstrijden spelen, maar daarvoor wachten we op het fiat van het Overlegcomité', vertelt bestuurslid Frederique Mahieu.

'Tot dan blijven we twee keer per week op verschillende tijdstippen trainen in kleine groepjes, verdeeld tussen veld- en looptrainingen. Zo blijven de spelers van onze eerste ploeg en van onze jeugdteams, van U14 tot en met de beloften, in beweging en raken ze het ritme niet helemaal kwijt. De spelers van de onder- en middenbouw, van U6 tot en met U13, hebben hun activiteiten gewoon voortgezet, met volledige trainingen en wedstrijden tijdens het weekend. Dat is gelukt, want door alle maatregelen strikt te volgen hebben we geen enkele coronabesmetting gehad binnen de club.'

Elke match staan er drie, vier spelers in de basiself, met nog evenveel spelers op de bank. Weinig amateurclubs op dit niveau doen ons dat na.' Frederique Mahieu, bestuurslid KRC Harelbeke

Focus op jeugd

Mahieu haalt niet toevallig de jonge spelers aan, want sinds een aantal jaar focust Racing Harelbeke sterk op de jeugdopleiding. 'Elke match staan er drie, vier spelers in de basiself, met nog evenveel spelers op de bank. Weinig amateurclubs op dit niveau doen ons dat na. Met liefst vierhonderd voetballers in de jeugdcategorieën hebben we dan ook een grote vijver om uit te vissen. Veel spelers blijven hier ook, omdat ze weten dat ze, als ze goed genoeg zijn, kans maken om in het eerste elftal te raken.'

'Bovendien beseffen we dat de tweede afdeling ons niveau is. We hoeven niet te promoveren, de linkerkolom halen is goed genoeg om de jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. Wil je toch hogerop, naar de eerste amateurklasse, dan moet je spelers semiprofcontracten geven, en de jeugd deels opzijschuiven. En dat willen we niet. Ik denk zelfs dat in postcoronatijden veel clubs dat voorbeeld zullen volgen. Jeugd opleiden is de enige manier om als amateurclub een gezond beleid te voeren. En ook om het familiale, streekgebonden karakter van een club te bewaren.'

Financieel overleven

Die focus op de jeugd is in coronatijden op financieel vlak een groot voordeel voor Racing Harelbeke, aldus Mahieu. 'De zware contracten waarbij we spelers per maand betalen, dat is verleden tijd. We betalen alleen nog winstpremies, met contracten van één seizoen. Een voetballer die toch meer wil, moet hier zelfs niet aankloppen. Het is ook niet meer dan logisch: amateurspelers moeten spelen en presteren voor hun centen, niet zomaar elke maand een vast bedrag opstrijken.'

Frederique Mahieu: 'Amateurspelers moeten spelen en presteren voor hun centen, niet zomaar elke maand een vast bedrag opstrijken.' © KRC Harelbeke

'De enige financiële domper is dat vanaf 2021 een nieuwe regeling wat betreft de vergoeding van jeugdtrainers in de steigers staat waarbij zowel de club als de trainer op belast wordt. Daarnaast is het afwachten hoeveel sponsors hun budget zullen behouden.'

Sinds de stopzetting van de competitie worden de spelers van Racing Harelbeke dan ook niet meer betaald, zegt Mahieu. 'Alleen onze trainers krijgen nog hun vergoeding. Dat bespaart ons een hele hoop vaste kosten, waardoor we deze periode zonder competitie kunnen overleven. Al doen we ook verschillende acties om geld in het laatje te brengen: in september, voor de verstrenging van de coronamaatregelen, hielden we onze pannenkoekenverkoop. In het voorjaar zullen we ook een ontbijtactie en pasta-avond organiseren waarbij sympathisanten alles kunnen ophalen. Hopelijk kan begin mei ook ons jaarlijks groot jeugdtoernooi doorgaan, want dat is onze grootste bron van inkomsten. Maar dat is dus nog af te wachten.'

Start competitie

Mahieu hoopt eerst half februari de competitie te kunnen hervatten, met een gelimiteerd aantal toeschouwers én met een open cafetaria. 'Een limiet van vierhonderd man is geen probleem, want dat halen veel amateurploegen niet. Met mondmaskers en voldoende social distancing moet dat opnieuw mogelijk zijn als de coronacijfers laag genoeg blijven.'

Nog een heel seizoen zonder publiek en cafetaria? Dan spelen we liever niet meer.' Frederique Mahieu

'Zónder publiek, en met een gesloten cafetaria, nog twee, drie wedstrijden spelen, is misschien nog een optie. Maar de héle competitie, nog elf wedstrijden, dat zien we niet zitten. Dan spelen we liever niet meer, ik vermoed zelfs geen enkele amateurclub. Dan wordt het financieel immers wél moeilijk, aangezien we dan premies moeten betalen, zonder enige bron van inkomsten. Voor sommige clubs wordt dat zelfs een drama. In dat geval spelen we liever alleen nog vriendenmatchen, zodat we onze jeugdspelers nog meer kansen kunnen geven.'

'Indien nodig moet de voetbalbond de datum van de heropstart van de competitie nog twee weken opschuiven, naar begin maart. We hebben volgens de huidige kalender nog een marge van enkele weken, van begin mei tot begin juni. Dan zal al misschien meer toegelaten zijn.'

'Helaas is niets zeker, dezer dagen. Hopelijk brengt het Overlegcomité zo vlug mogelijk een beetje licht voor het amateurvoetbal, anders worden het nog donkere maanden. Al zal deze warme club ook die dan wel doorstaan.'

