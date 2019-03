Jeugdopleider Kristof Mortier: 'Er is te weinig aandacht voor het DNA van het kind'

'Sinds mijn 16e ben ik elke dag met voetbal bezig en daarin speelde ik verschillende rollen. Toen al was ik jeugdtrainer, maar ik ben ook even jeugdscheidsrechter geweest. Ik vind dat trainers dat eens moeten doen, om te ervaren wat het is en vooral te zien hoe trainers reageren wanneer er een bal buiten of binnen is en wat er allemaal tegen kinderen en scheidsrechters geroepen wordt. Natuurlijk moet het doel zijn dat je als speler leert omgaan met stresserende omgevingsomstandigheden. Maar de reden dat ik uit de wereld van het clubvoetbal ben gestapt en mijn eigen wereld aan het creëren ben, is dat ik overtuigd ben dat het anders kan. Ik bedoel: met meer aandacht voor het DNA en de ontwikkelingssnelheid van het kind. Je kunt een heel mooie structuur uittekenen, maar de kwaliteit van een jeugdopleiding staat of valt met de kwaliteit van de coaches.'

