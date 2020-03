Sporting Lokeren vecht tegen een nakend faillissement, maar de onzekere situatie heeft de eliteopleiding van de club nu al nagenoeg weggevaagd.

Boos, gefrustreerd en verontwaardigd. Zo voelt Peter Ringoet (53) zich. Hij is bij Sporting Lokeren de technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding. Dat is een van de 24 opleidingen die in België het elitelabel dragen. 'Maar 90% van onze 200 elitespelers is intussen weg', zegt hij. Oorzaak is uiteraard het dreigende faillissement van de club.Vorige zomer degradeerde de eerste ploeg van 1A naar 1B en nam Louis de Vries de club over van Roger Lambrecht. Maar ook in 1B presteerde het A-team niet goed. 'Toen begon al het eerste verloop', zegt Ringoet. 'En wanneer wat later het eerste ballonnetje over een faillissement werd opgelaten, gingen de sluizen helemaal open.'Ringoet verwijt de vertrekkers niets. 'Mocht ik een zoon hebben met voetbalkwaliteiten, dan zou ik ook kiezen voor zekerheid. Hier kunnen wij niet garanderen dat er morgen nog voetbal is. Normaal staat in deze periode alles al op punt naar volgend seizoen toe. Nu zit ik hier voor een leeg blad. We kunnen geen realistisch perspectief bieden. Elk reddingsverhaal vervalt. De geloofwaardigheid is volledig weg.'Ringoet helpt nu jongens om een andere club te vinden. Hij stalt zijn parels bij onder meer KV Kortrijk, Cercle Brugge en KAA Gent. 'Die jongens en hun ouders hebben veel inzet en gedrevenheid getoond naar mijn opleidingscentrum toe. Ik ben hen iets verschuldigd. En ik kan hen niet laten wachten. Want andere clubs hanteren dezelfde timing als wij vroeger: op dit moment zijn zowat alle eliteteams voor volgend opleidingsjaar al gevormd. Bij bepaalde clubs is er zelfs geen plaats meer. Sommige van onze jongens moeten noodgedwongen afzakken.'Het doet Ringoet allemaal pijn aan het hart. 'Zes jaar lang heb ik dag en nacht gewerkt om hier een groot opleidingscentrum uit te bouwen. Dat is gelukt. Het werd een verhaal van bloed, zweet en tranen, want het bleek niet gemakkelijk om een plaatsje te veroveren tussen de grote jongens.'Boos is hij vooral op het nieuwe management. 'Die mensen zijn hier met veel tamtam aangekomen. Ik heb toen met hen rond de tafel gezeten. Ik heb mijn ideeën en doelstellingen gepresenteerd. Ze waren mee. Ze lieten veel respect voor de jeugdopleiding uitschijnen en zeiden dat die het paradepaardje van de club was.'Maar in het begin van dit seizoen verkocht De Vries meteen twee toppers uit de jeugdopleiding: doelman Ortwin De Wolf en flankspeler Dylan Mbayo. 'Dat deed direct pijn', zegt Ringoet. 'Voor jongens als Dylan en Ortwin kwam het publiek naar hier. Maar zij moesten dus plaats maken, waarschijnlijk om bepaalde zaken af te betalen. Meer dan twee miljoen euro kreeg het nieuwe management dankzij die transfers in de schoot geworpen. Dat is gigantisch. Als vervolgens dan toch niet verder wordt gewerkt met de jeugdopleiding, wekt dat veel woede. En als je als hoofd opleidingen dan via de media moet vernemen dat er een faillissement dreigt, zak je heel diep. Ik vraag me af of het nieuwe management nog voor de spiegel kan staan. Ik denk niet dat ze beseffen dat ze met het geluk en de dromen gespeeld hebben van 420 jonge voetballers. Want naast onze 200 elitespelers zijn er ook nog eens zo'n 200 spelers in onze provinciale werking en de voetbalton.'Ook de technische omkadering van de jeugdopleiding is intussen ineengeklapt. Van de 69 trainers die er waren, blijven er maar een handvol over. 'Daar is de uitstroom veertien dagen geleden begonnen. De opleiders zijn heel lang trouw gebleven.' Ringoet luistert nu met gemengde gevoelens naar de initiatieven die her en der worden genomen om de club toch nog een toekomst te bieden. 'Veel mensen die van alles proberen, realiseren zich niet hoezeer de wortels van onze boom intussen zijn aangetast. Die mensen blijven zeggen dat Lokeren een geweldige jeugdwerking heeft. Maar de juiste formulering nu is: 'Lokeren hád een geweldige jeugdwerking.' De aangerichte schade valt niet gauw te herstellen.' 'Zelfs bij een herstart in de tweede amateurklasse is er ten minste drie, vier jaar nodig om weer te kunnen meepraten met de grote mensen. Iets op poten zetten gaat niet op één-twee-drie. Iets afbreken wel, dat heb ik nu ondervonden. Dat kun je op zes maanden. Om dit op te bouwen hebben we zes jaar nodig gehad.'