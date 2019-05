Dat blijkt zaterdag uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws, waarover ook De Morgen bericht. Er werd een bevraging gehouden bij 100 clubs in alle afdelingen. In 2014 kostte een jaar "sjotten" nog gemiddeld 231 euro, komend seizoen al 303 euro.

Maar wat écht opvalt: de kleine clubs, die op interprovinciaal niveau spelen, worden even duur als opleidingen bij profclubs. Sommige uitschieters vragen zelfs méér dan clubs als Sint-Truiden of Antwerp. Zo kost een jaar voetballen bij Racing Club Gent 585 euro, bij Olsa Brakel 525 euro en bij Tempo Overijse 480 euro.

Voetbal Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor het amateurvoetbal, kijkt verbaasd naar de cijfers, maar voelt niet meteen de noodzaak om in te grijpen. 'Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om hun budget rond te krijgen en dit correct te doen. Tegelijk blijft het belangrijk dat er niemand uit de boot valt: voetbal moet voor iedereen toegankelijk blijven.' Vlaams sportminister Muyters (N-VA) wil, na de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, een gesprek met Voetbal Vlaanderen. 'We moeten kijken hoe we excessen kunnen vermijden.'