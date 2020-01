In een dubbelinterview met Sport/Voetbalmagazine komen Jhon Lucumí en Carlos Cuesta onder meer terug op het ontslag van Felice Mazzu.

Misschien worden ze ooit nog samen het sluitstuk van de defensie van Colombia, maar voorlopig voetballen ze nog bij KRC Genk. Jhon Lucumí en Carlos Cuesta, nu op stage in Benidorm, praten in Sport/Voetbalmagazine over het hobbelige parcours van de kampioen.

Het was dit seizoen zoeken, aanpassen, weinig tijd om zaken in te slijpen, een hels ritme, nieuw systeem, andere spelers - vaak nog jong. Een half jaar onder een Franstalige trainer, daarna wat weken onder een Duitse.

Lucumí: "Andere jongens in de aanval, maar vooral: andere accenten. Op de communicatie moet je het niet steken, ook Felice Mazzu kon voldoende uitleggen wat hij wilde. Met beelden, met vertalingen."

Cuesta: "Bovendien, er zijn Italiaanse woorden die we ook begrijpen. Wat wisselde, was vaak het uitgangspunt: de ene keer moest je hoog druk zetten, een andere keer stond het blok lager. Bovendien werd de ploeg verjongd. We bouwen aan een nieuw Genk en dat vraagt tijd."

Lucumí: "Maar talent is er voldoende, geloof me. Deze ploeg heeft veel kwaliteit. We moeten wel opboksen tegen het verwachtingspatroon. Je bent kampioen, hebt een zekere status, iedereen wil van je winnen. Zaak is nu die kloof met de rest voor play-off 1 zo snel mogelijk te dichten."

Lees het volledige interview met de Genk-verdedigers in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 8 januari.

Misschien worden ze ooit nog samen het sluitstuk van de defensie van Colombia, maar voorlopig voetballen ze nog bij KRC Genk. Jhon Lucumí en Carlos Cuesta, nu op stage in Benidorm, praten in Sport/Voetbalmagazine over het hobbelige parcours van de kampioen.Het was dit seizoen zoeken, aanpassen, weinig tijd om zaken in te slijpen, een hels ritme, nieuw systeem, andere spelers - vaak nog jong. Een half jaar onder een Franstalige trainer, daarna wat weken onder een Duitse. Lucumí: "Andere jongens in de aanval, maar vooral: andere accenten. Op de communicatie moet je het niet steken, ook Felice Mazzu kon voldoende uitleggen wat hij wilde. Met beelden, met vertalingen." Cuesta: "Bovendien, er zijn Italiaanse woorden die we ook begrijpen. Wat wisselde, was vaak het uitgangspunt: de ene keer moest je hoog druk zetten, een andere keer stond het blok lager. Bovendien werd de ploeg verjongd. We bouwen aan een nieuw Genk en dat vraagt tijd."Lucumí: "Maar talent is er voldoende, geloof me. Deze ploeg heeft veel kwaliteit. We moeten wel opboksen tegen het verwachtingspatroon. Je bent kampioen, hebt een zekere status, iedereen wil van je winnen. Zaak is nu die kloof met de rest voor play-off 1 zo snel mogelijk te dichten."Lees het volledige interview met de Genk-verdedigers in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 8 januari.