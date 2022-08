De Colombiaanse verdediger Jhon Lucumi verlaat Racing Genk voor de Italiaanse eersteklasser Bologna, zo bevestigde zijn nieuwe werkgever donderdag. Hij ondertekende er een overeenkomst voor drie seizoenen. Met de overgang van de 24-jarige international zou een bedrag van 8 miljoen euro gemoeid zijn.

De linksvoetige Lucumi kwam sinds de zomer van 2018 uit voor de Genkies, die hem destijds wegplukten bij Deportivo Cali in zijn geboorteland. Gaandeweg groeide Lucumi uit tot sterkhouder achterin. Vorig jaar was er interesse van FC Barcelona, maar die transfer ging uiteindelijk niet door.

Met KRC Genk won Lucumi in België de landstitel, beker en supercup.

