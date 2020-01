KV Mechelen beleefde een historisch jaar met promotie en bekerwinst. Sport/Voetbalmagazine zocht een van de sterkhouders van de huidige nummer zes in de Jupiler Pro League op, Joachim Van Damme.

Je tekende onlangs een nieuw contract dat je tot 2023 aan Mechelen verbindt. Waar liggen je ambities nog?

'Ik heb meer ambitie dan vroeger. Dat betekent niet dat ik weg moet, KV Mechelen kan ook groeien. Met dit stadion, deze achterban - elke thuiswedstrijd zit hier 15000 man -, is alles aanwezig om naar een top zes-ploeg te evolueren. Maar laat ik eerst bevestigen: het is niet omdat ik vijftien goeie wedstrijden speel in eerste klasse dat ik plots van de daken moet staan schreeuwen dat ik naar het buitenland wil.'

Welk moment in het voorbije succesjaar 2019 steekt er voor jou bovenuit: de promotie, de beker of de eerste wedstrijd in 1A?

'De beker. Kampioen worden was natuurlijk ook prachtig, maar iets meer verwacht. We wisten dat er weinig ploegen in 1B sterker waren dan ons. Ik herinner mij nog dat ik bij het begin van het seizoen tegen mijn vrouw zei: 'Ooit wil ik die beker winnen'. Echt waar. Toen ik maanden later in het Koning Boudewijnstadion op het veld stond na dat laatste fluitsignaal werd ik plots overvallen door emoties. Al dat volk, mijn dochtertje daartussen. Een heel emotioneel moment.'

'En dat feest na de bekerwinst... dat ga ik nog zelden meemaken, denk ik. Helemaal anders dan bij de promotie, dat eigenlijk niet zo goed voorbereid was: het bier al op na enkele uren, tegen 23u iedereen naar huis. Dat was bij de beker anders.' (grijnst)

Wat het wellicht nog mooier maakte: daarna hadden jullie een extra lange vakantieperiode. Of werd die overschaduwd door de onzekerheid in het dossier Propere Handen?

'Neen, bij mij althans niet. Dat hele dossier lag toch niet in onze handen. Onze voorzitter Dieter Penninck- een man van zijn woord, zeldzaam in het voetbal - had ons beloofd dat onze kampioenenpremies uitbetaald zouden worden, ongeacht 1A of 1B. Voor veel spelers was dat toch een opluchting. Wij zijn profvoetballers: wie zegt dat geld onbelangrijk is, verkoopt zever.'

Geloofde jij in promotie naar 1A?

'Toch wel, ja. Omdat wij dat sportief afgedwongen hadden. Dat we geen Europees mochten spelen, daar heb ik wel echt spijt van. Gelukkig zaten we snel in een goede flow in de competitie, waardoor we die frustratie opzij konden zetten.

'Soms vraag je je wel af: wat hadden wij in die Europa League kunnen betekenen? Maar het is gezonder te focussen op wat je wél hebt beleefd. Die beker van België nemen ze ons nooit meer af. We hebben daar als leeuwen gestreden. Ik zat echt dood na die wedstrijd, iedereen bij ons. Vergeet niet: we hadden al zes weken niet meer gevoetbald, hè.'

Ook na de lange zomerstop schoten jullie sterk uit de startblokken in 1A. Had je dat zien aankomen?

'Integendeel. Onze voorbereiding was niet zo goed. Veel spelers kampten met kleine pijntjes, ikzelf incluis. Maar we speelden gewoon weer ons voetbal. Beter zelfs. Zoals onze thuiswedstrijd tegen Genk... (blaast) zo dynamisch. Vorig seizoen kenden we ook zeer sterke periodes, waarin we telkens met 3-0 wonnen, maar dat was iets statischer, omdat de tegenstander ons opwachtte. Als ik en de club dit niveau een heel seizoen kunnen aanhouden, ben ik een tevreden mens.'

Lees het volledige interview met Joachim Van Damme in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 31 december.