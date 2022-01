Joachim Van Damme, die midden januari al tekende bij Standard, is donderdag officieel voorgesteld op de Académie Robert Dreyfus. De 30-jarige defensieve middenvelder, die de overgang maakte van KV Mechelen, hoopt zo snel mogelijk aan spelen toe te komen.

Zondag ontvangt Standard de ex-ploeg van Van Damme, Malinwa. Of hij er dan bij is, zal nog moeten blijken. 'Ik wil zo snel mogelijk spelen, maar de beslissing ligt bij de trainer', klinkt het. De middenvelder voelt zich al goed geïntegreerd in zijn nieuwe club, al is het is op taalvlak nog wat aanpassen. 'De taal vormt een barrière, omdat ze hier veel meer Frans spreken dan in Mechelen, maar ik ga eraan werken en mij aanpassen.'

Standard heeft na Nieuwjaar nog niet verloren en Van Damme hoopt om die lijn door te trekken. 'Het blijft een topclub, met veel meer kwaliteit dan het klassement doet uitschijnen', zegt hij. 'We zijn het jaar alvast goed begonnen met vijf op negen.' De middenvelder had overigens al eerder bij de Rouches kunnen belanden. 'Als het aan mij lag, had ik hier twee jaar geleden al getekend', vertelt Van Damme. 'Er was een akkoord met Michel Preud'homme, maar de twee clubs zijn er niet uitgeraakt.'

Van Damme begon in 2008 bij Beveren. Daarna speelde hij van 2012 tot 2016 bij KV Mechelen, waar hij uiteindelijk op cocaïnegebruik betrapt werd en een schorsing van twee jaar kreeg. Daarna zette hij zijn carrière verder bij Waasland-Beveren, om in 2018 terug te keren naar Malinwa, waar hij in 2019 de Croky Cup won. Dit seizoen kwam hij nog zes keer in actie voor KV Mechelen.

