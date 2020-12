KRC Genk en Atalanta Bergamo zijn tot een volledig akkoord gekomen over de transfer van Joakim Mæhle. Dat hebben de Limburgers dinsdagavond gemeld.

De 23-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international. In 3,5 seizoen speelde Mæhle 130 wedstrijden in het Genkse shirt en was hij goed voor zes doelpunten en 22 assists.

Zondag na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren neemt de club afscheid van de Deen. 'KRC Genk is trots om opnieuw een ambassadeur van de club af te leveren aan een top 5-competitie', klinkt het. 'Wij wensen "Joa" ontzettend veel geluk!'

Atalanta plukte in het verleden al Timothy Castagne, nu bij Leicester City, en Ruslan Malinovskyi weg bij Genk.

De 23-jarige Mæhle verliet in de zomer van 2017 Aalborg voor Genk. In Limburg groeide hij uit tot vaste waarde en hij maakte deel uit van de kampioenenploeg van 2019. De rechtsachter werd ook Deens international. In 3,5 seizoen speelde Mæhle 130 wedstrijden in het Genkse shirt en was hij goed voor zes doelpunten en 22 assists. Zondag na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren neemt de club afscheid van de Deen. 'KRC Genk is trots om opnieuw een ambassadeur van de club af te leveren aan een top 5-competitie', klinkt het. 'Wij wensen "Joa" ontzettend veel geluk!' Atalanta plukte in het verleden al Timothy Castagne, nu bij Leicester City, en Ruslan Malinovskyi weg bij Genk.