Om het politieke debat omtrent de fiscale en sociale voordelen voor topsporters aan te gaan, rekent de Pro League op de expertise van minister van staat Johan Vande Lanotte (SP.A), fiscaal expert Michel Maus en CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag en wordt bevestigd aan Belga. De bedoeling is om een "coherent voorstel" uit te werken.

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, kondigde afgelopen weekend al een actieplan aan. Hij sprak de afgelopen weken informeel met vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen en legde contacten met onafhankelijke experts die het debat breder moeten trekken. Dat zijn naast ex-informateur Vande Lanotte ook Tomas Van Den Spiegel en Michel Maus. De bedoeling is nog een Waalse specialist toe te voegen aan het panel. Er werd al gesproken met Étienne Davignon. Het huidige trio komt in elk geval woensdag al samen, bevestigt Vande Lanotte.

"We zitten eerst met ons drie samen", aldus de minister van staat. "Daarna spreken we met de Pro League. Het is niet alleen de bedoeling om het fiscaal voordeeltarief te bespreken, maar ook de transfermarkt, de vergoedingen die betaald worden aan managers, de pensioenregeling enzovoort. Op basis daarvan willen we een coherent voorstel uitwerken.

Het doel is dubbel. Aan de ene kant willen we jonge sporters kansen bieden, aan de andere kant moet dit maatschappelijk verantwoord zijn. Dit is een moeilijke taak en gaat dus niet alleen over het bekijken van het fiscaal zekerheidsstelsel. We gaan een algemener voorstel uitwerken. Maar het kind met het badwater weggooien, moet je nooit doen."

De vijf brede pijlers van het plan staan al vast. Bovenaan staat het reglement voor tussenpersonen, maar net daaronder staat transparantie. Het clearing house zal daarbij ter sprake komen, maar het doel is ook om een ethisch charter uit te tekenen met de bankensector.

Pijler drie en vier: antifraudemaatregelen invoeren en de professionalisering van de tuchtsancties. Als laatste en belangrijkste punt is er de RSZ-problematiek en bij uitbreiding de bedrijfsvoorheffing en groepsverzekering voor sporters. Bedoeling is om binnen een maand te landen met een voorstel.