Johan Walem met België op EK beloften: 'Dit was zogezegd minst kwalitatieve selectie van jongste 10 jaar'

Pierre Danvoye Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

En toch is het deze selectie waarmee coach Johan Walem vanaf dit weekend in Emilia-Romagna deelneemt aan de eindronde van het EK voor beloften. 'We zijn erin geslaagd om een hechte groep te smeden en een winnaarsmentaliteit te kweken.'

Johan Walem © belgaimage - christophe ketels