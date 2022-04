Johan Walem (50) stapt na dit seizoen op als coach van de vrouwenploeg van Anderlecht. Dat heeft RSCA bekendgemaakt.

Walem coachte RSCA Women sinds de zomer van vorig jaar. Na één seizoen houdt hij het dus voor bekeken.

'Ik heb een mooie tijd beleefd als coach van de vrouwenploeg', zegt Walem in een persbericht. 'Het was een nieuwe ervaring voor mij, ik heb er dan ook veel van geleerd en ik ben mijn groep daarvoor erg dankbaar. Ik wil er eerst nog alles aan doen om het seizoen af te sluiten met de titel en de beker voor RSCA Women. Daarna zit mijn rol erop, maar ik ben 100 procent overtuigd van het potentieel van deze ploeg en van de visie die de club heeft op de toekomst.'

RSCA Women staat dichtbij een vijfde titel op rij, met nog drie speeldagen voor de boeg in Play-off 1 telt het vijf punten meer dan OH Leuven. Het team van Walem speelt ook nog de bekerfinale, op 14 mei tegen Standard.

Walem tekende mee de krijtlijnen uit van het project van RSCA Women voor de komende seizoenen. 'Concreet betekent dat dat er vanaf volgend seizoen nog sterker zal ingezet worden op rekrutering en de vorming van jonge talenten, een sterkere verankering in Brussel en een staf met expertise die voor een optimale omkadering zorgt van onze vrouwenploeg', meldt paars-wit. 'De huidige spelerskern zal ook aangevuld worden met enkele gerichte versterkingen voor het nieuwe seizoen.'

'We willen de filosofie van RSC Anderlecht ten volle doortrekken binnen het vrouwenvoetbal door meer in te zetten op het rekruteren en ontwikkelen van jong talent", aldus CEO Peter Verbeke. "Het doel van de club is om het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren, uit te bouwen en op de kaart te blijven zetten.'

