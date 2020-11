KRC Genk heeft er geen gras over laten groeien en kondigde een kleine week na het vertrek van Jess Thorup John van den Brom aan als nieuwe coach. Geert Foutré, die KRC Genk volgt voor Sport/Voetbalmagazine, vindt hem een uitstekende keuze.

KRC Genk heeft snel een opvolger gevonden voor Jess Thorup. Stond John van den Brom dan al een tijdje op de radar van de Limburgers?Geert Foutré: 'Van den Brom is geen nieuwe naam voor KRC Genk. Toen Hannes Wolf ontslagen was, was Van den Brom een van de kandidaten om hem op te volgen. Maar omdat het zo snel in orde geraakte met Jess Thorup, trokken ze vol diens kant en gingen de gesprekken met Van den Brom niet verder. Ze hebben dus al eerder aan hem gedacht.'Waarom kozen ze nu dan wel voor de Nederlander? Foutré: 'In de eerste plaats omdat Marc Brys afgezegd heeft. Maar KRC Genk heeft voor hem gekozen omdat Van den Brom wel heel wat eigenschappen heeft die bij het DNA van Genk passen: aanvallend en verzorgd voetbal, risico's nemen, kansen geven aan de jeugd, ... Bovendien is Van den Brom ook een warm persoon en een echte people manager die mensen mee kan krijgen in zijn verhaal. Hij kan ook goed met vedetten om, maar dat is in het geval van Genk niet zo belangrijk, aangezien er enkel brave jongens zitten. Mogen we van de Nederlander hetzelfde verwachten als Thorup?Foutré: 'Op persoonlijk vlak zijn er wel wat verschillen, want ik denk dat Van den Brom emotioneler is in zijn reacties. Bij Anderlecht botste het ook al eens met de scheidsrechters, bijvoorbeeld. Thorup denkt twee keer na voor hij iets zegt, dat doet Van den Brom niet. Die volgt gewoon zijn buikgevoel en als hij iets wil zegge, gaat hij dat gewoon doen. Maar net als Thorup is Van den Brom ook een warm persoon en een people manager, daar zijn wel gelijkenissen te trekken. 'Op het veld zullen de verschillen nog moeten blijken. Thorup heeft tactisch wel wat dingen bijgestuurd toen hij zag dat zijn kern zich leende tot een andere speelstijl. Bij Gent zag hij dat ook en begon hij met de ruit toen Jonathan David zo ineens beter begon te spelen. 'Ik weet niet wat we van Van den Brom mogen verwachten. Gaat hij zich aanpassen aan de kern of toch maar de Nederlandse school doordrukken met vleugelaanvallers en één spits? Dat is ook het oude systeem van Genk waar het nog kampioen mee werd en dat Hannes Wolf ook overnam. Grijpt hij daarnaar terug, dan zal dat wel vertrouwd aanvoelen bij Genk maar successen werden er al even niet meer mee geboekt.'En dan is het ook nog de vraag of hij nieuwe spelers zal introduceren, want het probleem - of het voordeel - van Genk is dat er geen hiërarchie is. Je kan iedereen wel opstellen en op eender welke manier plaatsen. Er zijn dus geen spelers die absoluut altijd moeten spelen omdat ze er met kop en schouders bovenuit steken. Dat zal hij toch wel moeten veranderen.'Een groot voordeel voor Van den Brom is wel dat er vertrouwen zit in de ploeg na de laatste goeie prestaties en dat ze ook ineens bovenaan terug meedraaien. Bij Thorup was dat nog helemaal anders en moest de ploeg vooral achter zich kijken. Van den Brom moet dus niet vanaf nul beginnen.'John van den Brom staat, zoals je zegt, erom bekend veel kansen te geven aan de jeugd. Bij Anderlecht lanceerde hij zo bijvoorbeeld Youri Tielemans en Dennis Praet. Was dat een belangrijke voorwaarde voor KRC Genk?Foutré: 'Dat hadden ze ook al bij Thorup gevraagd en was toen al een vereiste. Thorup heeft Luca Oyen een paar keer laten spelen, maar daar stapte hij ook weer van af. Hij zag vooral dat de spelers eerst klaar moesten zijn vooraleer ze konden spelen en niet andersom. In de laatste match zat er alweer niemand uit de academie in de basisopstelling. Sommige jongens mochten nog wel invallen, maar dat was het. 'Dus ook voor Van den Brom is dat absoluut een prioriteit, maar het zal moeten blijken of hij de jongens ook daartoe in staat acht of net als Thorup na een tijd kiest voor ervaring om punten te pakken. Het is momenteel dus nog een open vraag of Van den Brom dat ook zal lukken. De intentie is er alvast wel, want veel mensen bij de club willen het graag zien gebeuren en willen het niet naar de achtergrond zien verdreven worden.'Kortom, Van den Brom is dus wel een geschikte coach voor KRC Genk?Foutré: 'Jazeker. Op korte termijn alvast wel, want het is eigenlijk niet de man die ergens heel lang blijft. Hij is ook een crisismanager geworden en kan dus op korte tijd wel een dynamiek brengen in de kleedkamer en de club. Bij Anderlecht lukt het hem ook om op korte termijn goeie resultaten en mooi voetbal te brengen. Ik ga niet zeggen dat hij met Genk de titel gaat halen, maar het zou me wel verbazen mocht we na een maand zeggen dat hij de verkeerde keuze was. En of hij dan ook op de lange termijn succes kan boeken, dat is iets anders.'