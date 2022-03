KVC Westerlo lijkt niet te stoppen dit seizoen. De Kemphanen staan al heel het seizoen aan kop in 1B en zijn goed op weg richting titel en promotie, al blijft trainer Jonas De Roeck voorzichtig. 'We mogen niet denken dat de titel al binnen is.'

Even terug naar vorige week vrijdag. Na de 2-1 overwinning tegen Waasland-Beveren was de ontlading enorm. Hoe kwam dat? De Roeck: 'Het was inderdaad een deugddoende overwinning. Waasland-Beveren is een rechtstreekse concurrent en een sterke ploeg, dus het is altijd lastig spelen tegen hen. Toch domineerden we de wedstrijd en we konden een vroege achterstand wegwerken. We leken de wedstijd rustig te kunnen uitspelen, maar een kwartier voor tijd pakken we een rode kaart en dan wordt het toch nog spannend. Misschien was daarom de ontlading na het laatste fluitsignaal zo groot.' Dankzij de overwinning staan jullie alweer een stap dichter bij de titel. Als jullie de inhaalmatch tegen Lierse winnen, staan jullie zelfs elf punten voor op eerste achtervolger RWDM, en dat met nog maar zes speeldagen te gaan. Het kan haast niet meer mislopen, zou je dan denken.De Roeck: 'We staan er inderdaad goed voor, maar we moeten gefocust blijven. Ons doel is de titel halen en promoveren naar 1A, en we zullen hard moeten blijven werken tot we dat effectief bereikt hebben. We mogen vooral niet denken dat de titel al binnen is, want dan ga je automatisch minder scherp zijn en punten verliezen.'Het seizoenseinde is in zicht, en de titel en promotie komen dus steeds dichterbij. Voelen jullie een zekere druk? De Roeck: 'Gezonde druk is er altijd, maar die is nu niet groter dan anders. We hebben van in het begin van het seizoen een duidelijk doel voor ogen met deze groep een doelstelling gezet en we blijven hard werken tot die bereikt is. Zo simpel is het.' Na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren benadrukte matchwinnaar Maxim De Cuyper dat dit seizoen al heel veel verschillende spelers beslissend zijn geweest. Jullie hebben een brede en kwaliteitsvolle kern. Denk je dat dat de grootste sterkte is van dit Westerlo? De Roeck: 'Als je bovenin wil meedraaien in 1B en wil meedoen voor promotie, heb je een brede kern nodig. Wij hebben een kwaliteitsvolle groep, wat ervoor zorgt dat iedereen scherp blijft, ook tijdens de training. Je krijgt ook elk seizoen te maken met blessures, schorsingen, vormdipjes... Dan is het belangrijk dat er spelers klaar staan om de ploeg te helpen.'Je bent nu voor het eerst trainer in 1B. Voorheen ben je een tijd actief geweest in 1A, als hooftrainer bij STVV en assistent bij Anderlecht. Wat is het verschil tussen de twee afdelingen? De Roeck: 'In 1B zijn er meer duels en is het fysieke aspect heel belangrijk. In de Jupiler Pro League wordt er meer gevoetbald en worden wedstrijden vaak beslist door een klasseflits. Over het algemeen heb ik gemerkt dat het niveauverschil tussen de twee competities veel kleiner is dan een paar jaar geleden. De ploegen die promoveren draaien meteen vlot mee in 1A, kijk maar naar Union. Voor mij is het geen verrassing dat ze aan de leiding staan. Dat er in 1B geen VAR is, vind ik een groot gemis. We zijn allemaal professionele clubs en verdienen een betere omkadering.'Volgend jaar wordt een nieuw systeem ingevoerd in 1B. Er worden vier beloftenploegen toegevoegd aan de competitie. U bent trainer geweest van de beloften van Anderlecht. Denkt u dat het een goed idee is om die jonge spelers te laten aantreden in 1B? De Roeck: 'Ik sta voor de volle 100% achter het project en ben ervan overtuigd dat het goed zal zijn voor de ontwikkeling van jonge spelers. 1B is een harde competitie, veel harder dan die van de U23. Ik spreek dan over duels, maar ook over snelheid van het spel. Door in zo een competitie te spelen zullen de jonge spelers op lange termijn betere voetballers worden. Voor de clubs zelf is het ook interessant om hun jonge spelers in 1B te zien spelen. Zo kunnen ze zien welke jongens het niveau aankunnen.'Toen de Turkse investeerder Oktay in 2019 Westerlo overnam, sprak die meteen zijn ambitie uit. Hij wil van Westerlo tegen 2024 een subtopper maken en zelfs Europees spelen.Vindt u die ambitie terecht?De Roeck: 'Ik vind dat een gezonde ambitie. De club heeft de laatste twee jaar enorme stappen gezet. De infrastructuur werd vernieuwd en de spelerskern werd versterkt. De club wordt ook op een heel professionele manier geleid. Het is dus zeker mogelijk om tegen 2024 een stabiele eersteklasser te zijn, maar laat ons beginnen met de eerste stap, en dat is promoveren naar 1A.' Heb je nog contact met je ex-clubs en ex-collega's? Ik denk dan vooral aan Anderlecht en Vincent Kompany. De Roeck: 'Ik hoor Vincent nog regelmatig, ja. We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. We hebben twee jaar heel nauw samengewerkt en zijn onder goede omstandigheden uit elkaar gegaan. Onze relatie was altijd heel open en eerlijk en we komen nog goed overeen.' Wat zijn jouw persoonlijke ambities nog als trainer? Zou je nog een stap hogerop willen zetten, wie weet zelfs trainer in het buitenland worden? De Roeck: 'Eerst en vooral wil ik met Westerlo een succesverhaal schrijven. Dat wil zeggen promoveren en uitgroeien tot een stabiele eersteklasser. Uiteraard zou ik in de toekomst een stapje hogerop willen zetten. Ik ben nog jong en ambitieus. Of dat in België of in het buitenland is, is mij in principe eender. Al lijkt het me iets lastiger om een Belgische topclub te trainen dan een middenmoot in het buitenland. Momenteel kijk ik nog niet te veel vooruit. Ik ben heel graag in Westerlo en wil nu vooral de titel pakken.'