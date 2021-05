Jonas De Roeck is de nieuwe hoofdtrainer van 1B-club Westerlo, waar hij de opvolger is van Bob Peeters, zo maakte de club donderdag bekend.

De Kemphanen eindigden afgelopen seizoen op de vierde plaats in de 1B Pro League. Nadien kwamen de club en Peeters echter tot de vaststelling dat ze 'niet meer op dezelfde golflengte zaten' en werd er na 3,5 seizoenen samenwerking afscheid genomen van de coach.

In de pers circuleerde meteen de naam van Glen De Boeck als mogelijke opvolger, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar De Roeck, die het voorbije seizoen aan de slag was als T2 van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. De 41-jarige Antwerpenaar kwam in 2018 over van Sint-Truiden. Bij paars-wit evolueerde hij van beloftencoach tot assistent-trainer.

Westerlo wil na een grijs seizoen opnieuw meedoen voor de promotie naar de hoogste afdeling. 'Uit de gesprekken stelde ik vast dat KVC Westerlo erg veel ambitie toont. Dit ligt op dezelfde lijn als wat ik als trainer wil bereiken. Ik wil KVC Westerlo dan ook erg graag bijstaan in hun avontuur', aldus De Roeck.

CEO Wim Van Hove is tevreden met de komst van de Antwerpenaar. 'We hebben als club een profiel geschetst van de coach die we het best bij onze club vonden passen, Jonas is hier als topkandidaat uitgekomen', aldus Van Hove. 'We zijn er dan ook van overtuigd dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet zullen gaan. Het volgende wat we moeten doen, is samenzitten om te kijken naar de spelersprofielen die we nodig hebben. Zo kunnen we een ambitieuze kern voor het volgende seizoen samenstellen.'

De Kemphanen eindigden afgelopen seizoen op de vierde plaats in de 1B Pro League. Nadien kwamen de club en Peeters echter tot de vaststelling dat ze 'niet meer op dezelfde golflengte zaten' en werd er na 3,5 seizoenen samenwerking afscheid genomen van de coach. In de pers circuleerde meteen de naam van Glen De Boeck als mogelijke opvolger, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar De Roeck, die het voorbije seizoen aan de slag was als T2 van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. De 41-jarige Antwerpenaar kwam in 2018 over van Sint-Truiden. Bij paars-wit evolueerde hij van beloftencoach tot assistent-trainer. Westerlo wil na een grijs seizoen opnieuw meedoen voor de promotie naar de hoogste afdeling. 'Uit de gesprekken stelde ik vast dat KVC Westerlo erg veel ambitie toont. Dit ligt op dezelfde lijn als wat ik als trainer wil bereiken. Ik wil KVC Westerlo dan ook erg graag bijstaan in hun avontuur', aldus De Roeck. CEO Wim Van Hove is tevreden met de komst van de Antwerpenaar. 'We hebben als club een profiel geschetst van de coach die we het best bij onze club vonden passen, Jonas is hier als topkandidaat uitgekomen', aldus Van Hove. 'We zijn er dan ook van overtuigd dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet zullen gaan. Het volgende wat we moeten doen, is samenzitten om te kijken naar de spelersprofielen die we nodig hebben. Zo kunnen we een ambitieuze kern voor het volgende seizoen samenstellen.'