Jonathan David, samen met Dieumerci Mbokani topschutter in de JPL, wil na een goede PO1 beginnen aan een volgende fase in zijn loopbaan. In Sport/Voetbalmagazine legt hij uit wat de verschillende opties zijn.

Echte raakpunten met de 34-jarige Congolese aanvalsleider van R Antwerp FC ziet Jonathan David niet echt. 'We maken niet altijd de mooiste doelpunten, maar we voelen goed aan waar de bal zal komen', beweert de 20-jarige Canadese international van de Buffalo's. 'Op dat vlak kan je overeenkomsten vinden tussen ons. Qua stijl zijn we heel verschillend. Mbokani is heel sterk met de rug naar doel en kan als geen ander de bal afschermen. Ik ben meer iemand die tussen de lijnen loopt en mij in de combinaties laat betrekken.'

S/VM: Afscheid nemen met de Gouden Stier zou mooi zijn. Veel mensen denken dat je aan je laatste maanden bezig bent bij KAA Gent. Is het al een uitgemaakte zaak dat je vertrekt?

DAVID: 'Er staat nog niets vast. Maar ik kan iedereen geruststellen: die transfergeruchten doen mij niets. Ik concentreer mij op de play-offs en mijn makelaar houdt zicht met de rest bezig. Als het zover is, zal ik met de club en mijn makelaar overleggen.'

S/VM: Laurent Depoitre zei onlangs: 'Als we ons plaatsen voor de Champions League, dan blijft David best nog een seizoen bij Gent. Door Champions Leaguevoetbal te spelen zal David zien waar zijn limieten liggen.' Volg je hem daarin?

DAVID: 'Ik kan zijn redenering volgen. Hij heeft wellicht schrik dat ik niet aan spelen zou toekomen bij een grote club. Ik moet slim zijn en opteren voor een club met een mooi sportief project. Dan kan het niet fout gaan. Ik zal sowieso een berekend risico moeten nemen. Ondanks mijn jonge leeftijd voel ik mij klaar voor de volgende fase in mijn carrière.'

Mooie springplank

S/VM: Wat doet het met je als je leest dat FC Porto, Liverpool, Tottenham en Real Madrid je volgen?

DAVID: 'Het stimuleert mij om mijn niveau op te krikken. Mensen mogen zeggen dat de Belgische competitie niet veel voorstelt, maar het is alleszins een mooie springplank voor jonge spelers die een kans willen krijgen op het hoogste niveau. In België sta je constant in de etalage, want veel buitenlandse clubs komen hier naar talent speuren.'

S/VM: Je hebt al gezegd dat de Bundesliga de ideale tussenstap zou zijn alvorens naar de Premier League of de Primera División te trekken. Ben je al klaar voor clubs van het niveau Borussia Dortmund en Bayern München?

DAVID: 'Het zijn geen clubs waarvan ik bij voorbaat zeg: die zijn te hoog gegrepen voor mij. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: wat zijn die clubs met jou van plan en welke rol heeft de trainer voor jou in gedachten? De Bundesliga is sowieso een mooie stap voorwaarts en het is naar mijn mening de ultieme stap richting een Europese topclub. Ik kan misschien aan mijn vriend Alphonso Davies vragen om een goed woordje te doen voor mij bij Bayern. (lacht) Ik kan alleen maar respect opbrengen voor het traject dat Davies heeft afgelegd. Hij is een voorbeeld voor mij.'

(Alain Eliasy & Frédéric Vanheule)

Lees het volledige interview met Jonathan David in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 maart.

Echte raakpunten met de 34-jarige Congolese aanvalsleider van R Antwerp FC ziet Jonathan David niet echt. 'We maken niet altijd de mooiste doelpunten, maar we voelen goed aan waar de bal zal komen', beweert de 20-jarige Canadese international van de Buffalo's. 'Op dat vlak kan je overeenkomsten vinden tussen ons. Qua stijl zijn we heel verschillend. Mbokani is heel sterk met de rug naar doel en kan als geen ander de bal afschermen. Ik ben meer iemand die tussen de lijnen loopt en mij in de combinaties laat betrekken.'S/VM: Afscheid nemen met de Gouden Stier zou mooi zijn. Veel mensen denken dat je aan je laatste maanden bezig bent bij KAA Gent. Is het al een uitgemaakte zaak dat je vertrekt?DAVID: 'Er staat nog niets vast. Maar ik kan iedereen geruststellen: die transfergeruchten doen mij niets. Ik concentreer mij op de play-offs en mijn makelaar houdt zicht met de rest bezig. Als het zover is, zal ik met de club en mijn makelaar overleggen.'S/VM: Laurent Depoitre zei onlangs: 'Als we ons plaatsen voor de Champions League, dan blijft David best nog een seizoen bij Gent. Door Champions Leaguevoetbal te spelen zal David zien waar zijn limieten liggen.' Volg je hem daarin?DAVID: 'Ik kan zijn redenering volgen. Hij heeft wellicht schrik dat ik niet aan spelen zou toekomen bij een grote club. Ik moet slim zijn en opteren voor een club met een mooi sportief project. Dan kan het niet fout gaan. Ik zal sowieso een berekend risico moeten nemen. Ondanks mijn jonge leeftijd voel ik mij klaar voor de volgende fase in mijn carrière.'S/VM: Wat doet het met je als je leest dat FC Porto, Liverpool, Tottenham en Real Madrid je volgen?DAVID: 'Het stimuleert mij om mijn niveau op te krikken. Mensen mogen zeggen dat de Belgische competitie niet veel voorstelt, maar het is alleszins een mooie springplank voor jonge spelers die een kans willen krijgen op het hoogste niveau. In België sta je constant in de etalage, want veel buitenlandse clubs komen hier naar talent speuren.'S/VM: Je hebt al gezegd dat de Bundesliga de ideale tussenstap zou zijn alvorens naar de Premier League of de Primera División te trekken. Ben je al klaar voor clubs van het niveau Borussia Dortmund en Bayern München?DAVID: 'Het zijn geen clubs waarvan ik bij voorbaat zeg: die zijn te hoog gegrepen voor mij. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: wat zijn die clubs met jou van plan en welke rol heeft de trainer voor jou in gedachten? De Bundesliga is sowieso een mooie stap voorwaarts en het is naar mijn mening de ultieme stap richting een Europese topclub. Ik kan misschien aan mijn vriend Alphonso Davies vragen om een goed woordje te doen voor mij bij Bayern. (lacht) Ik kan alleen maar respect opbrengen voor het traject dat Davies heeft afgelegd. Hij is een voorbeeld voor mij.'(Alain Eliasy & Frédéric Vanheule)Lees het volledige interview met Jonathan David in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 maart.