FIFA.com interviewde de meest gegeerde speler van de Belgische competitie. Een fragment.

Ook de redacteurs van FIFA.com zijn onder de indruk van de statistieken van Jonathan David, die 83 wedstrijden voor KAA Gent 37 keer scoorde en 15 assists gaf. Hij is een van de meest getalenteerde Canadese spelers ooit en hij staat in de belangstelling van tal van Europese topclubs.

FIFA.com wilde weten waarom Jonathan David, telkens als hij scoort, naar de hemel wijst met zijn ogen dicht. De Buffalo legt uit: 'Toen ik jonger was en goals begon te maken, zei mijn vader dat ik naar de hemel moest wijzen en God bedanken voor alles wat Hij me gegeven had en voor de kans dat ik een job mag doen die ik graag doe. Sinds die dag doe ik dat na elk doelpunt.'

De Canadese sensatie heeft het in het interview ook over zijn komst naar Gent. 'Het is altijd moeilijk wanneer je van thuis weggaat. Toen ik hier in het begin aankwam, woonde ik in een soort familiehotel (het Lepelbed, nvdr) waar ook andere spelers van het team zaten. Mentaal was het dus niet zo hard omdat ik altijd een paar vrienden had om mee te praten wanneer ik me eenzaam voelde. Soms deden we ook activiteiten samen, zoals gaan winkelen in de stad. Er was altijd iemand die me gezelschap hield.'

David is ook in de wolken over Gent. 'Het is een heel mooie stad met heel veel goeie mensen, die vriendelijk zijn en altijd bereid om te helpen. Ik ben hier iets meer dan twee jaar nu, dus nu is dit voor mij ook 'thuis'.'

Ook de redacteurs van FIFA.com zijn onder de indruk van de statistieken van Jonathan David, die 83 wedstrijden voor KAA Gent 37 keer scoorde en 15 assists gaf. Hij is een van de meest getalenteerde Canadese spelers ooit en hij staat in de belangstelling van tal van Europese topclubs.FIFA.com wilde weten waarom Jonathan David, telkens als hij scoort, naar de hemel wijst met zijn ogen dicht. De Buffalo legt uit: 'Toen ik jonger was en goals begon te maken, zei mijn vader dat ik naar de hemel moest wijzen en God bedanken voor alles wat Hij me gegeven had en voor de kans dat ik een job mag doen die ik graag doe. Sinds die dag doe ik dat na elk doelpunt.'De Canadese sensatie heeft het in het interview ook over zijn komst naar Gent. 'Het is altijd moeilijk wanneer je van thuis weggaat. Toen ik hier in het begin aankwam, woonde ik in een soort familiehotel (het Lepelbed, nvdr) waar ook andere spelers van het team zaten. Mentaal was het dus niet zo hard omdat ik altijd een paar vrienden had om mee te praten wanneer ik me eenzaam voelde. Soms deden we ook activiteiten samen, zoals gaan winkelen in de stad. Er was altijd iemand die me gezelschap hield.'David is ook in de wolken over Gent. 'Het is een heel mooie stad met heel veel goeie mensen, die vriendelijk zijn en altijd bereid om te helpen. Ik ben hier iets meer dan twee jaar nu, dus nu is dit voor mij ook 'thuis'.'