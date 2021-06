Vrijdag (15u) spelen de jonge Duivels in en tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd in kwalificatiegroep I voor het EK 2023 voor beloften in Roemenië en Georgië.

Eind vorig jaar kregen de Belgische beloften een erg bittere pil te slikken. Ondanks twee zeges tegen topland Duitsland en het feit dat ze alles in eigen handen hadden, grepen ze in extremis nog naast de kwalificatie voor het EK van dit jaar. Datzelfde Duitsland staat donderdagavond in de halve finales, tegen Nederland. Met een bijna volledige nieuwe groep richten de beloften zich nu op de kwalificatie voor het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië (9 juni-2 juli 2023). Het team van bondscoach Jacky Mathijssen werd ingedeeld in kwalificatiegroep I met verder nog reekshoofd Denemarken, Turkije en Schotland. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname. 'In onze groep lijken alle landen elkaar waard. Kazachstan is geen ploeg die je makkelijk opzij kan zetten. Maar het is in het beginstadium extra belangrijk de puntjes die je kan pakken, ook te pakken', verklaarde Mathijssen dinsdag. Mathijssen beschikt tegen Kazachstan over Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere, twee spelers die ook op de EK-reservelijst bij de Rode Duivels staan.