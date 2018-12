'Jonge Red Flames kregen 50.000 dollar aangeboden om wedstrijd te vervalsen'

Thibault De Gendt, integrity officer bij de Belgische voetbalbond (KBVB), bevestigde dat tijdens een hoorzitting over de fraudegevoeligheid van het voetbal in het Vlaams Parlement.

'Het gaat om drie meisjes van vijftien jaar', stak De Gendt van wal. 'Zij werden na een training benaderd door een Turkse man die hen elk 50.000 dollar aanbood om een partij te beïnvloeden.'

'De betrokken meisjes hebben ons als voetbalbond meteen ingelicht. Vervolgens werden de internationale bonden (UEFA en FIFA, red) op de hoogte gebracht, net als het federaal parket. Het onderzoek loopt nog.'

'Met dit voorbeeld wil ik aantonen dat matchfixing wel degelijk in elk niveau van het voetbal kan plaatsvinden', aldus De Gendt. 'Ook in het jeugdvoetbal. Het blijft dus erg belangrijk spelers en speelsters van jongs af aan te informeren en te waarschuwen voor de gevaren van matchfixing. Daar zullen wij als voetbalbond in de toekomst verder op inzetten.'