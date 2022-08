Met vier extra ploegen in 1B zal het dit seizoen meer dan de moeite lonen om de Challenger Pro League te volgen. En daarbij moet u vooral deze vijf spelers in de gaten houden.

Ryan Sanusi (30, Beerschot)

Een kapitein verlaat zijn schip niet: Ryan Sanusi verlengde zijn contract tot 2025, ondanks de degradatie. Het boegbeeld van Beerschot begint aan zijn vierde campagne op het Kiel en moet net als in 2019/20 de Ratten opnieuw naar 1A brengen. Hij wordt geroemd om de positieve manier waarop hij zijn rol als aanvoerder invult en hij zal samen met de anciens Vanhamel, Van den Bergh en Frans de rust moeten bewaren.

Ryan Sanusi © Belga Image

Leandro Rocha (25, Lierse)

Leandro Rocha versleet sinds 2016 zeven clubs en zijn avontuur in 1A bij Eupen draaide uit op een sisser. Maar als er een trainer is die de carrière van de Portugees weer op de rails kan krijgen, dan is het Van Imschoot. Het was immers onder zijn vleugels dat Rocha vier seizoenen geleden 21 keer scoorde in 32 deuls voor Lommel. Indien hij fit blijft, dan heeft Lierse een potentiële topschutter in de rangen.

Leandro Rocha tijdens zijn periode bij Lommel. © Belga Image

Lucas Stassin (17, Anderlecht)

Het gaat snel voor aanvaller Lucas Stassin, de zoon van jeugdtrainer Stéphane Stassin. In 2021 tekende hij op zijn 16e zijn eerste profcontract, intussen mocht hij op training en in oefenwedstrijden proeven van de A-kern en dit seizoen krijgt hij zijn grote vuurdoop op professioneel niveau. Hoewel Stassin verder van de rechthoek en meer verdedigend zal moeten doen, wordt verwacht dat hij zal blijven scoren.

Lucas Stassin © belga image

Hervé Kage (33, Virton)

Op zijn 33e is Hervé Kage nog niet uitgevoetbald. Na nieuwjaar trof hij drie keer raak voor Virton en bijwijlen kwam het genie in de ex-speler van Gent, Genk, Kortrijk en Charleroi boven. Over zijn fysieke paraatheid wordt niet getwijfeld en bij Virton zijn ze er van overtuigd dat Kagé met bijna 350 profduels op de teller de drive heeft om de ploeg op sleeptouw te nemen. Op voorwaarde dat hij goed omringd wordt.

Hervé Kage © Belga Image

Lennart Mertens (29, Club NXT)

Zowel Anderlecht als Club Brugge trokken aan zijn mouw, maar Lennart Mertens verkoos een overstap naar de B-ploeg van de regerende landskampioen. Afgaande op zijn twee vorige seizoenen in 1B, waarin hij elf en twaalf keer raak trof, moet Mertens ook deze keer dubbele cijfers halen. En wie weet speelt hij straks voor het eerst in de Champions League, mochten enkele spitsen van de A-ploeg verstek geven.

Lennart Mertens in zijn periode bij KMSK Deinze © Belga Image

