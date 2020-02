De Amerikanen komen naar Oostende. En een jonge Noord-Fransman wordt de nieuwe CEO.

Maandag zat het bedrijf van ex-eigenaar Marc Coucke samen met de Amerikaanse investeringsgroep, die de schulden (6 miljoen) wil overnemen maar niet geïnteresseerd lijkt in een overname van het stadion. De plannen zijn uitgetekend. De nieuwe sterke man wordt Gauthier Ganaye (32), een jonge Noord-Fransman die tijdens zijn stage bij Racing Club de Lens indruk had gemaakt op voorzitter Gervais Martel. De student handelsrecht en financiële analyse wilde eigenlijk spelersmakelaar worden, maar dat vond Martel 'een waardeloze keuze'. Hij bood hem na enkele maanden een job aan op de juridische afdeling. Onmogelijk. Eerst moest Ganaye zijn studie afmaken. Een geluk bij een ongeluk, want enkele maanden erna nam Crédit Agricole de aandelen van Martel over en moest de voorzitter, die de club 24 jaar leidde, opstappen. Minder dan een jaar later wilde Martel de aandelen terugkopen. Mét de hulp van Ganaye - toen amper 24 -, die presentaties uitwerkt om potentiële investeerders te overtuigen. Met succes. De laatste details van de overname door Martel en Hafiz Mammadov, een Azerbeidzjaanse zakenman, begeleidde de Fransman vanuit Leeds, waar hij zes maanden Engels studeerde. Bij zijn terugkeer uit Yorkshire, juli 2013, mocht hij in het Stade Bollaert-Delelis de juridische dienst uitbouwen. Na amper twee jaar werd hij secretaris-generaal, waardoor hij alle departementen leidt, als Marketing en Development Director (december 2016) bouwde hij een internationaal netwerk op. 'Ik was ambitieus en wilde de totale leiding over een club.' Van een Engelse vriend hoorde hij dat Barnsley FC, meeloper in de Championship, op zoek is naar een nieuwe CEO. In sollicitatiegesprekken maakte hij een sterke indruk op Maurice Watkins, voorzitter van de club en ex-directeur/advocaat van Manchester United die Eric Cantona na zijn kungfutrap (1995) verdedigde. Tijdens een rondleiding op Oakwell, het stadion, waren de medewerkers aangenaam verrast over het pittige Yorkshireaccent van Ganaye. De streek rond Barnsley, een mijnwerkersbastion, en de mentaliteit, harde werkers, deden hem denken aan zijn roots. Alsof het een knipoog van het lot was. Ook zijn vrouw was enthousiast, maar het viel hem zwaar om Lens te verlaten. 'Ik was 10 jaar toen Lens in 1998 kampioen werd, dat tekent je. Mijn idolen waren Eric Sikora, Tony Vairelles en Mickaël Debève. Na mijn eerste stagedag op de club heb ik naar mijn vader gebeld: 'Ik heb de hand van Eric Sikora geschud!'' De ambitie haalde het van sentiment, maar wanneer hij in de zomer van 2017 de jongste CEO (29) van Engeland werd, zijn de fans sceptisch. Één reactie sprong eruit: Gauthier Ganaye, dat klinkt als de naam van de slechterik in een James Bondfilm... 'Het is geen mythe: in Engeland draait alles om het voetbal.' In december, amper enkele maanden na zijn komst, verkocht Patrick Cryne 80 procent van de club aan NewCity Capital ( Chien Lee), Pacific Media Group ( Paul Conway en Grace Hung), een Indische zakenman ( Neerav Parekh) en baseballlegende Billy Beane. Maar met een van de laagste budgetten in de Championship was degradatie (2017-2018) onvermijdbaar. Pijnlijk, maar ook leerzaam. En: Ganaye haalde de krantenkoppen wanneer hij een emotionele brief schreef aan Chris Ryder, een fan die via Twitter liet weten dat hij door een moeilijke periode ging. Ook de brief van Ganaye belandt via Ryder op het net. 'Toen ik je tweet las, had ik het gevoel dat je een uitgestoken hand zocht. Je hebt de club levenslang gesteund, nu willen wij je ook helpen. Je bent hier altijd welkom voor een koffie.' Het leverde Ganaye 130.000 likes, 28.000 retweets en duimen van... JK Rowling op. De club zou meteen terug promoveren, maar toen zat de jonge Franse CEO al in de voorzittersstoel van OGC Nice, sinds 2016 in handen van (onder anderen) Chien Lee en Paul Conway, de twee actoren achter de deal met KVO. Amper 31 jaar en de jongste voorzitter in de geschiedenis van de Ligue 1, maar na de verkoop aan Jim Ratcliffe (Ineos) mocht hij amper zeven maanden later beschikken. Oostende is de volgende stap. En met de erfenis uit het verleden, óók geen kleine.