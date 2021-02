Bij KAA Gent werd hij aan de kant geschoven door Hein Vanhaezebrouck, maar bij Charleroi herleeft de 27-jarige polyvalente speler.

Jordan, we zijn het even nagegaan: sinds het begin van je profcarrière heb je al onder 21 verschillende coaches gewerkt. Van Philippe Clement tot Marc Brys over Jon Dahl Tomasson bij Excelsior Rotterdam... Op welke manier is Karim Belhocine anders dan al zijn voorgangers?

...

Jordan, we zijn het even nagegaan: sinds het begin van je profcarrière heb je al onder 21 verschillende coaches gewerkt. Van Philippe Clement tot Marc Brys over Jon Dahl Tomasson bij Excelsior Rotterdam... Op welke manier is Karim Belhocine anders dan al zijn voorgangers? Jordan Botaka: 'In vergelijking met alle trainers die ik al gekend heb, verrast Karim door zijn frisheid van geest. Hij legt al zijn energie, al zijn passie in zijn job. Als je hem niet kent, zal je misschien zeggen dat hij een agressieve coach is. Omdat hij veel roept. Maar eigenlijk ga je snel beseffen dat het warmte en liefde is die hij wil overbrengen. Want Karim houdt van het voetbal en hij houdt van de mensen. En hij zou alles doen voor zijn spelers. Ik werk graag met coaches zoals hij. Het zijn in de eerste plaats mensen.'Bij STVV was Marc Brys blij met Yohan Boli en met jou omdat jullie natuurlijke leiders in de kleedkamer waren. Heb je bij al je clubs die rol gehad? Botaka: 'Ik denk niet dat je een leider wordt, dat zit in je bloed. Het moet in je zitten om met iedereen te kunnen praten en om dat goed te doen. Ik ben daar redelijk goed in omdat ik een heel sociale kerel ben. Dat is mijn aard, ik forceer dat niet. Maar bij Charleroi heb je veel van zulke types. Ik denk trouwens niet dat deze ploeg anders in staat zou zijn om zo'n parcours af te leggen; je hebt genoeg jongens nodig die hun verantwoordelijkheid willen nemen. 'Leiders heb je vooral nodig als het eens minder gaat. Toen ik hier aankwam, had de ploeg al een tijdje niet meer gewonnen, maar ik had nooit de indruk in een kleedkamer van losers te zitten. Ook op training was er een goeie sfeer. Dat is geen toeval. Dat bewijst dat er jongens zijn die het evenwicht bewaken. Dat is heel belangrijk.'Brys is eveneens de man die jou van aanvaller transformeerde in een rechtsachter. Ook Karim Belhocine lijkt jou op die positie te willen uitspelen. Maar in het begin was dat voor jou toch een kaakslag. Ben je er intussen aan gewend? Botaka: 'Nee, nog niet. Voor ik hier tekende, heb ik een lang gesprek gehad met Belhocine. We hebben ook onder meer over mijn positie gepraat. Hij was heel duidelijk. Voor hem was mijn polyvalentie een troef, maar hij vergeet niet dat ik aan de basis een winger of zelfs een aanvaller of een nummer 10 ben. 'Ik wist dat ik hier in eerste instantie, door de blessures, op de rechtsachter zou moeten depanneren. Dat stoort me niet. In het moderne voetbal moet je in staat zijn om op verschillende posities je plan te trekken. Onder Brys was ik wing back in een 3-5-2, hier ben ik een echte rechtsachter, dat is nog iets anders. Maar als ik daarmee het team help, is dat geen probleem. Ik zal mezelf wel nooit als een verdediger beschouwen.'In de 1/8 finales van de Croky Cup neemt Charleroi het straks op tegen KAA Gent. Door een akkoord tussen de twee clubs mag je die match niet spelen. Vind je het spijtig dat je aan Hein Vanhaezebrouck je kwaliteiten niet kan tonen? Botaka: 'Je kan respect hebben voor iemand, maar dat wil niet zeggen dat je daarom zijn beslissingen aanvaardt. Dat is wat er gebeurd is met Vanhaezebrouck en daarom ben ik vertrokken. Ik heb eigenlijk nooit een gesprek met hem gehad, zelfs geen sms'je, niks. De coach Vanhaezebrouck is zo, dat weten we. Hij is geen trainer die veel communiceert. Dat respecteer ik, iedereen heeft zijn visie op de dingen. 'Vanaf het moment dat ik niet meer zijn speler ben, heb ik dus ook niks meer te bewijzen tegenover hem. Dus nee, ik wilde die match niet tot elke prijs spelen. Integendeel, het zou me plezier gedaan hebben om aan die wedstrijd mee te doen en zo mijn ex-ploegmaats terug te zien. Sommigen van hen zijn vrienden geworden.'Toen je jonger was, vonden Yannick Ferrera bij Anderlecht en bepaalde jeugdcoaches bij Club Brugge je niet goed genoeg om profvoetballer te worden. Dat je nu een vaste waarde geworden bent in eerste klasse, voelt dat als een revanche? Botaka: 'Ik ben vooral trots op mijn parcours. Niet iedereen weet vanwaar ik kom. Maar als je mijn verhaal kent, dan zal je begrijpen dat voetballen bij Charleroi voor mij aanvoelt als spelen bij Real Madrid. Het laat me ook toe om voor mijn familie te zorgen. En dat is, voor mij, het allerbelangrijkste.