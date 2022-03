Jordan Torunarigha heeft niet lang gewacht om zijn stempel te drukken bij KAA Gent, de club die hem voor de rest van het seizoen huurt van het Duitse Hertha. Een terugblik op het parcours van de Duitse verdediger die normaal gezien te hoog gegrepen was voor een Belgische club.

Hoe komt een Duitse jeugdinternational die afgelopen zomer nog aanwezig op de Olympische Spelen in de Jupiler Pro League terecht? En waarom heeft Hertha, dat in volle degradatiestrijd verwikkeld is, een van zijn invloedrijkste verdedigers laten gaan? Het zijn vragen die we stellen bij Jordan Torunarigha, de nieuwste rekruut van KAA Gent. Voor Hein Vanhaezebrouck is de jonge Duitser alleszins een grote aanwinst voor zijn driemansdefensie. Linksvoetig, goed in de opbouw, sterk, ... Torunarigha heeft alles in huis om het te maken.

...

Hoe komt een Duitse jeugdinternational die afgelopen zomer nog aanwezig op de Olympische Spelen in de Jupiler Pro League terecht? En waarom heeft Hertha, dat in volle degradatiestrijd verwikkeld is, een van zijn invloedrijkste verdedigers laten gaan? Het zijn vragen die we stellen bij Jordan Torunarigha, de nieuwste rekruut van KAA Gent. Voor Hein Vanhaezebrouck is de jonge Duitser alleszins een grote aanwinst voor zijn driemansdefensie. Linksvoetig, goed in de opbouw, sterk, ... Torunarigha heeft alles in huis om het te maken.De jonge Duitser kan op zijn 24ste al wat adelbrieven voorleggen. Zo maakte hij vijf jaar geleden al zijn debuut in de Bundesliga en was hij actief bij ieder jeugdelftal van de Duitse nationale ploeg. Terwijl hij stilaan minuten maakt bij Hertha zit hij bij de jeugdploegen in een generatie met ook nog Mahmoud Dahoud en Florian Neuhaus (beiden Borussia Mönchengladbach), Lukas Klostermann (Leipzig) en Benjamin Henrichs (Leverkusen). Deze zomer mocht hij zelfs mee naar de Spelen in Tokio, al kwamen die andere namen ondertussen wel al uit voor de A-ploeg van Die Mannschaft. Rust vindenDe steile opgang van Torunarigha werd echter even snel terug gestopt door een resem blessures. Het zijn er al zoveel in zijn jonge carrière dat hij niet veel moet onderdoen voor Vincent Kompany. 'Toen ik zestien was had ik al een eerste zware blessure', vertelde hij in Het Nieuwsblad. 'Die operatie is toen niet al te goed verlopen en het was zelfs even onduidelijk of ik ooit nog zou kunnen voetballen. Gelukkig kon ik terugkeren, maar dat is erg moeizaam verlopen.' Daarna volgden problemen met de heup, enkel, achilleshiel, dijbeen, kuit en vooral een hamstringblessure waardoor hij een groot deel van de start van het huidige seizoen moest missen. Nog voor de winterstop wordt Torunarigha echter opnieuw titularis bij Hertha, maar toch voelde hij dat hij nood had aan frisse lucht. 'In Berlijn word je snel veroordeeld zonder dat mensen het volledige verhaal kennen. Iedereen wou met me spreken, waardoor het op een bepaald moment te druk werd. Met Gent heb ik de ideale club gevonden om me opnieuw te concentreren op voetbal.' Door die stap naar de Jupiler Pro League stapt de Duitse verdediger uit de vertrouwde omgeving, want hij zat al 15 jaar bij de Berlijnse club waar hij aan 70 wedstrijden kwam. Bij de Buffalo's moet hij het voorbeeld van Niklas Dorsch volgen. Ook hij was een Duits jeugdinternational die zich bij KAA Gent opnieuw kon lanceren in het Duitse voetbal en vorige zomer opnieuw naar de Bundesliga trok met Augsburg. Hertha in problemenO ironie zou de beslissing van Hertha om zijn centrale verdediger te laten vertrekken, kunnen betekenen dat het zijn plekje in de Bundesliga verliest. Ondanks zijn blessuregevoeligheid was Torunarigha steeds bij de beste spelers op het veld: bij zijn zes basisplaatsen, verloren de Berlijners maar één keer en kregen ze gemiddeld 1,5 doelpunten tegen. Zonder hem, in de resterende 18 wedstrijden, verloren ze maar liefst 12 keer en moesten ze gemiddeld 2,5 keer de bal uit de eigen netten halen.Erger nog, vier van de vijf centrale verdedigers in de kern zijn momenteel geblesseerd. Rode Duivel Dedryck Boyata, die Torunarigha als zijn grote broer beschouwd, is de enige fitte op dit moment, maar komt zelf ook nog maar net uit blessure terug. Vorig weekend tegen Freiburg, toen in de opwarming U21-speler Linus Gechter ook uitviel, moest de coach zelfs reservespeler Cimo Röcker opstellen. Die speelde op zijn 28ste pas zijn eerste minuten in de Bundesliga. Niet verrassend verloor Hertha de wedstrijd met 3-0, nadat het eerder al met 1-6 de boot was ingegaan tegen RB Leipzig. Met een zestiende plaats, dat recht biedt op barrages om in de Bundesliga te blijven, moet de club zich dus echt dringen gaan herpakken om erger te voorkomen. Jammer genoeg voor KAA Gent is Hertha wel zo slim geweest om geen aankoopoptie in het contract op te nemen. Maar nu valt het maar af te wachten of we Torunarigha volgend jaar in de eerste of tweede Bundesliga aan het werk zullen zien.