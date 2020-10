RE Mouscron heeft de Portugees Jorge Simao (44) aangesteld als nieuwe coach, daags na het ontslag van Fernando Da Cruz. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Dat hebben Les Hurlus dinsdag aangekondigd.

Simao coachte eerder onder meer Braga (2016-17) en Boavista (2017-19). Vorig seizoen stond hij in Saudi-Arabië aan het roer bij Al-Fayha. De Portugees neemt zijn assistenten Leandro Morais en Gilberto Andrade mee naar Mouscron.

Fernando Da Cruz coachte sinds afgelopen zomer Mouscron, als opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach. De Fransman was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.

Mouscron staat na negen speeldagen met drie punten helemaal onderin de Jupiler Pro League. Het kon nog niet winnen. Afgelopen weekend verloren de Henegouwers thuis met 0-2 van Eupen. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Cercle Brugge.

