De Limburger liet de 26-jarige middenvelder, die bij Club Brugge pas bijtekende tot 2024, tien jaar geleden debuteren bij Germinal Beerschot.

'Over zijn talent bestond nooit discussie', herinnert de inmiddels 65-jarige Jos Daerden zich. Daerden, sinds juni vorig jaar bij KRC Genk aan de slag bij FRZA! Limburg - een project van de jeugdacademie in nauwe samenwerking met enkele Limburgse interprovinciale clubs - gaf Mats Rits zijn eerste speelminuten op Het Kiel in een 3-1-zege tegenover Westerlo. De jeugdinternational bedankte voor het vertrouwen met twee treffers en vertrok later naar Ajax. 'Hij was toen technisch al heel beslagen en compenseerde zijn gebrek aan kracht door handig uit het duel te voetballen. Daarna volgde een hobbelig parcours: in Amsterdam kwam hij te weinig aan spelen toe, maar bij KV Mechelen toonde hij zijn karaktersterkte. Waar hij vandaag staat, dat heeft Mats enkel en alleen aan zichzelf te danken.' Daerden is dan ook niet verwonderd dat Rits onder de vleugels van Philippe Clement een constant niveau etaleert, terwijl er, toen hij in de zomer van 2018 bij Club Brugge tekende, toch twijfels bestonden. 'Ik had aanvankelijk ook gedacht dat die stap meer moeite ging kosten', geeft Daerden toe. 'Philippe is enorm veeleisend. Hij wil elke dag op training kwaliteit zien en wil uit iedereen het maximale naar boven halen. Dat heeft Mats heel goed begrepen.'