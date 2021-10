Joshua Zirkzee viel na een veelbelovend seizoensbegin bij Anderlecht wat uit beeld. In Voetbal International legt hij uit hoe dat kwam.

Nadat Zirkzee bij Bayern München op een zijspoor belandde, kwamen heel wat clubs bij hem aanbellen om de beloftevolle Nederlandse spits te huren. Feyenoord leek hem even te kunnen kapen, maar Zirkzee koos uiteindelijk voor het Anderlecht van coach Vincent Kompany. Volgens de ex-Rode Duivels was dat een hele stunt dat paars-wit het talent van Bayern kan huren, want hij vond hem eigenlijk te goed voor de Belgische competitie.

'Dat hoorde ik eigenlijk vorige week pas', bekent de aanvaller in Voetbal International. 'Maar als dat uit zijn mond komt, is het natuurlijk een enorm compliment. Je hebt voor elke trainer respect, maar voor iemand met zo'n staat van dienst net een beetje meer. Ik ben het overigens niet met hem eens dat ik te goed ben voor het Belgische voetbal. Ik denk dat niemand hier te goed is voor de 1A.'

De eerste maanden bij Anderlecht verliepen goed voor Zirkzee. Hij scoorde enkele knappe goals en was vooral een leider voor de aanval van de Brusselaars. Maar na een tegenvallend tweeluik in de laatste voorronde van Conference League tegen Vitesse viel Zirkzee helemaal uit de ploeg. 'Ik ervoer druk', vertelt hij eerlijk. 'Ik wilde me te graag aan Nederland laten zien. Daar was ik in mijn kop te veel mee bezig.'

Na enkele wedstrijden als invaller te fungeren, kwam de nog altijd maar 20-jarige spits al snel terug boven water. Met een doelpunt tegen KV Oostende zette hij zich terug op de voorgrond en met Jong Oranje scoorde hij vorige week nog twee keer tegen Zwitserland. Wat is het volgende doel voor Zirkzee: terugkeren naar Bayern en daar doorbreken? 'Dat zou wel het mooiste zijn. Het hoofdstuk Bayern München is nog niet gesloten. Maar op dit moment ben ik daar niet mee bezig. De focus ligt nu op Jong Oranje en Anderlecht. Er valt nog heel veel te winnen.'

