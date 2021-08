Anderlecht heeft zijn eerste overwinning op zak en lijkt met Zirkzee de man te hebben gevonden die de aanval moet dragen.

Na een klein uur spelen zat het competitiedebuut van Joshua Zirkzee bij Anderlecht erop. Onder het ritmisch geklap van een tevreden Lotto Park, dat net als de andere Belgische stadions hunkert naar volle tribunes, werd de Nederlander naar de zijlijn begeleid. De eerste basisplaats van Zirkzee was niet zo verrassend. Vincent Kompany, die zich sinds de start van het seizoen moest behelpen met Isaac Thelin en Francis Amuzu in de spits, vond het weinig zinvol om hem nog langer in de wachtkamer te houden. Voor de aftrap tegen Seraing gaf Kompany aan dat Zirkzee een goede voorbereiding achter de rug had met Bayern München en dat hij zijn integratie in het team wilde versnellen door hem effectief speelminuten te geven.

Na een klein uur spelen zat het competitiedebuut van Joshua Zirkzee bij Anderlecht erop. Onder het ritmisch geklap van een tevreden Lotto Park, dat net als de andere Belgische stadions hunkert naar volle tribunes, werd de Nederlander naar de zijlijn begeleid. De eerste basisplaats van Zirkzee was niet zo verrassend. Vincent Kompany, die zich sinds de start van het seizoen moest behelpen met Isaac Thelin en Francis Amuzu in de spits, vond het weinig zinvol om hem nog langer in de wachtkamer te houden. Voor de aftrap tegen Seraing gaf Kompany aan dat Zirkzee een goede voorbereiding achter de rug had met Bayern München en dat hij zijn integratie in het team wilde versnellen door hem effectief speelminuten te geven. Een jaar geleden had Lukas Nmecha zijn eerste basisplaats bij Anderlecht gevierd met een strafschopdoelpunt tegen Cercle Brugge, maar dat was Zirkzee zondag niet gegund. In de blessuretijd van de eerste helft maakte de 20-jarige aanvaller op een fraaie manier de 1-0, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd na voorafgaandelijk buitenspel van zijn spitsbroeder Benito Raman. Ondanks het uitblijven van een goal liet Zirkzee zich wel in positieve zin opmerken. En de gelijkenissen met Nmecha zijn treffend: hij is balvast, hij laat zich graag betrekken in het spel, hij maakt zich nuttig in de eigen zestien op stilstaande fases en hij is technisch onderlegd.Zirkzee zal een heel seizoen lang tegen wil en dank vergeleken worden met zijn voorganger Nmecha, die 21 keer scoorde in 41 duels en een toptransfer naar Wolfsburg afdwong. Maar wat mogen we verwachten van Zirkzee? ' Roy Makaay werkte nog met hem samen bij de jeugd van Feyenoord en merkte toen al dat hij in de grote rechthoek vaak de goede looplijnen maakt. Zirkzee heeft het instinct om op het juiste moment op de juiste plaats te staan', zegt Bas van den Hove van Voetbal International. 'Hij maakt, zeg maar, echte spitsendoelpunten. Bij het meevoetballen kan hij wel nog stappen zetten. Bij Bayern werd hij vaak in de strijd gegooid om er een slotoffensief uit te persen en dan moest hij gewoon in het strafschopgebied wachten op voorzetten.' Soms staat zijn nonchalance zijn ongelooflijke talent in de weg. Zijn misser in de vriendschappelijke match tegen Ajax eind juli ging de wereld rond - het filmpje op YouTube werd al meer dan 560.000 keer bekeken. Maar in Nederland kijken ze met veel spanning uit naar hoe de aanvaller, die op jonge leeftijd naar Bayern vertrok, zijn carrière weer op de rails kan krijgen. In het tussenseizoen werd zijn naam even aan Feyenoord gelinkt. De Rotterdammers zochten met hun gelimiteerd budget een spits die ze konden huren en Zirkzee had in de jeugd nog bij Feyenoord gevoetbald. De interesse was/werd echter nooit concreet. Van den Hove: 'Uiteindelijk heeft Zirkzee er goed aan gedaan om de stap te zetten naar Anderlecht. In België kan hij zich in relatieve rust verder ontwikkelen, wat in Nederland minder het geval geweest zou zijn. De druk bij pakweg Feyenoord zou enorm geweest zijn.' Sportief directeur Peter Verbeke activeerde het dossier van Zirkzee al in de winter. Dat Anderlecht uiteindelijk naast een aankoopoptie greep, is collateral damage. 'Het past binnen onze filosofie om iemand als Joshua verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken', vertelde Verbeke na de afronding van de huurovereenkomst. Anderlecht moet hoe dan ook een bijkomende spits halen en daar verandert het doelpunt van Thelin niets aan. Indien Kompany en co de poules van de Conference League halen, heeft Zirkzee een stand-in nodig die hem vervangt in de zogenaamde kleine wedstrijden. De Brusselaars kunnen het zich niet permitteren om een heel seizoen te teren op een twintiger die vorig seizoen maar 500 minuten op het veld stond.