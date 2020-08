Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Nederlandse trainers in België, er zijn er nogal wat geweest. Maar slechts weinigen trainden zoveel verschillende clubs als Johan Grijzenhout. De Amsterdammer werkte tussen 1972 en 1995 in ons land en ging in die periode aan de slag bij tien verschillende clubs. Hij keerde tussendoor drie keer terug naar Cercle Brugge. Daar was het allemaal begonnen. Grijzenhout, die in het begin van de jaren zeventig Rinus Michels had geassisteerd bij de uitbouw van het memorabele Ajax, was aanvankelijk een hondsbrutale trainer die in een meedogenloos klimaat had gewerkt. Bij Ajax werden spelers zonder pardon aangepakt. Die rechtlijnigheid en consequentie werd er met de paplepel ingegoten, het was een soort indoctrinatie.

Het duurde een hele tijd voor Grijzenhout zichzelf kon corrigeren, al keek hij nooit naar namen. Bij Cercle zette hij bijvoorbeeld Morten Olsen, die gekocht was als rechtsbuiten, in de mandekking ofschoon die daar een hekel aan had. En later, bij Club Brugge, hevelde hij Walter Meeuws, de libero van de nationale ploeg, over naar het middenveld, na de komst van de Hongaar Laszlo Balint. Dat was voor Meeuws een enorme klap.

Slechts één enkele keer stelde Grijzenhout zijn principes bij. Dat was tijdens zijn derde periode bij Cercle Brugge waar Josip Weber voor hem aanvankelijk een bron van ergernis was. Omdat hij geen meter mee verdedigde en gewoon op de bal stond te wachten. Grijzenhout haalde hem geregeld voor het einde van de wedstrijd naar de kant. Toen nam hij Weber eens apart. Hij ging met hem de zaterdagochtend in het bos lopen, praatte met hem en kwam erachter dat hij soms wat te veel naar zijn vrouw luisterde. Grijzenhout constateerde dat je de Kroaat eigenlijk niets hoefde te vertellen en hem gewoon moest laten voetballen. Dan was hij dodelijk efficiënt.

Grijzenhout beleefde bij Club Brugge het hoogtepunt van zijn trainerscarrière. Hij leidde blauw-zwart in 1980 naar de titel, maar werd een paar maanden later ontslagen. Bij Club had hij Jan Ceulemans eens op de bank gezet, al zou die later de Nederlander de beste trainer noemen waaronder hij ooit had gewerkt. Een mening waarin hij door veel spelers werd gevolgd. Grijzenhout was op training de meester van de variatie, hij probeerde telkens weer creatief te zijn en iets nieuws uit te dokteren. Dat creatief denken, bleek vaak een inval van het moment.

Johan Grijzenhout kreeg in de 23 jaar dat hij in België werkte geregeld aanbiedingen uit Nederland. Hij sloeg die allemaal af. Hij doorkruiste als trainer heel België. Grijzenhout hield halt bij Lokeren en KV Kortrijk, werkte bij Waterschei en KV Oostende, twee keer bij KAA Gent en hij verbond zijn lot ook eens aan Eendracht Aalst, Tielen en SK Roeselare. Hij werd geregeld voortijdig ontslagen, maar kreeg telkens snel een nieuwe aanbieding. Johan Grijzenhout heeft nauwelijks de smaak aan de top mogen proeven en timmerde eigenlijk ook nooit aan de weg, maar dat zat niet in hem. 'Als ik ergens kom, sta ik veel liever in een hoekje', zei hij altijd

Johan Grijzenhout wordt vandaag 87 jaar. Hij woont nog steeds in België.

Nederlandse trainers in België, er zijn er nogal wat geweest. Maar slechts weinigen trainden zoveel verschillende clubs als Johan Grijzenhout. De Amsterdammer werkte tussen 1972 en 1995 in ons land en ging in die periode aan de slag bij tien verschillende clubs. Hij keerde tussendoor drie keer terug naar Cercle Brugge. Daar was het allemaal begonnen. Grijzenhout, die in het begin van de jaren zeventig Rinus Michels had geassisteerd bij de uitbouw van het memorabele Ajax, was aanvankelijk een hondsbrutale trainer die in een meedogenloos klimaat had gewerkt. Bij Ajax werden spelers zonder pardon aangepakt. Die rechtlijnigheid en consequentie werd er met de paplepel ingegoten, het was een soort indoctrinatie. Het duurde een hele tijd voor Grijzenhout zichzelf kon corrigeren, al keek hij nooit naar namen. Bij Cercle zette hij bijvoorbeeld Morten Olsen, die gekocht was als rechtsbuiten, in de mandekking ofschoon die daar een hekel aan had. En later, bij Club Brugge, hevelde hij Walter Meeuws, de libero van de nationale ploeg, over naar het middenveld, na de komst van de Hongaar Laszlo Balint. Dat was voor Meeuws een enorme klap.Slechts één enkele keer stelde Grijzenhout zijn principes bij. Dat was tijdens zijn derde periode bij Cercle Brugge waar Josip Weber voor hem aanvankelijk een bron van ergernis was. Omdat hij geen meter mee verdedigde en gewoon op de bal stond te wachten. Grijzenhout haalde hem geregeld voor het einde van de wedstrijd naar de kant. Toen nam hij Weber eens apart. Hij ging met hem de zaterdagochtend in het bos lopen, praatte met hem en kwam erachter dat hij soms wat te veel naar zijn vrouw luisterde. Grijzenhout constateerde dat je de Kroaat eigenlijk niets hoefde te vertellen en hem gewoon moest laten voetballen. Dan was hij dodelijk efficiënt.Grijzenhout beleefde bij Club Brugge het hoogtepunt van zijn trainerscarrière. Hij leidde blauw-zwart in 1980 naar de titel, maar werd een paar maanden later ontslagen. Bij Club had hij Jan Ceulemans eens op de bank gezet, al zou die later de Nederlander de beste trainer noemen waaronder hij ooit had gewerkt. Een mening waarin hij door veel spelers werd gevolgd. Grijzenhout was op training de meester van de variatie, hij probeerde telkens weer creatief te zijn en iets nieuws uit te dokteren. Dat creatief denken, bleek vaak een inval van het moment.Johan Grijzenhout kreeg in de 23 jaar dat hij in België werkte geregeld aanbiedingen uit Nederland. Hij sloeg die allemaal af. Hij doorkruiste als trainer heel België. Grijzenhout hield halt bij Lokeren en KV Kortrijk, werkte bij Waterschei en KV Oostende, twee keer bij KAA Gent en hij verbond zijn lot ook eens aan Eendracht Aalst, Tielen en SK Roeselare. Hij werd geregeld voortijdig ontslagen, maar kreeg telkens snel een nieuwe aanbieding. Johan Grijzenhout heeft nauwelijks de smaak aan de top mogen proeven en timmerde eigenlijk ook nooit aan de weg, maar dat zat niet in hem. 'Als ik ergens kom, sta ik veel liever in een hoekje', zei hij altijdJohan Grijzenhout wordt vandaag 87 jaar. Hij woont nog steeds in België.