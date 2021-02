De verplaatsing naar Charleroi van afgelopen zondag was voor Francky Dury zijn 750e match als coach van Zulte Waregem.

Komende zomer bestaat Essevee 20 jaar; begin juli 2001 werd de fusieclub boven de doopvont gehouden, als samenvloeiing van Zultse VV en het noodlijdende SV Waregem. Daarbij werd het stamnummer van Zultse VV behouden, en ook de coach van de Oost-Vlaamse club: Francky Dury. Daar was hij al sinds 1993 aan de slag, weliswaar met tussentijdse passages bij KSV Oudenaarde en RH Gent.

In het seizoen 2001/02 werd Dury met de nieuwe derdeklasser direct kampioen, om in 2005 naar de hoogste klasse te promoveren. Zestien jaar later is de nu 63-jarige West-Vlaming nog altijd de slag aan de Gaverbeek. Al verliet hij wel éénmaal de club toen hij in 2010/11 naar KAA Gent verhuisde en daarna enkele maanden technisch directeur bij de Belgische voetbalbond was.

Sinds 30 december 2011 is Dury weer onafgebroken T1 van Zulte Waregem, intussen een periode van 9 jaar, 1 maand en 11 dagen: met grote voorsprong de langstzittende trainer in de hoogste klasse. Bij die goed 9 jaar moet je ook nog de 8 jaar, 11 maanden en 9 dagen tellen van Dury's eerste periode bij Essevee (2001/10).

In die ruim 18 jaar telt hij als coach nu 750 officiële machten: 138 wedstrijden in derde en tweede klasse, 524 competitie/play-offduels in de hoogste afdeling, 58 partijen in de beker van België, 28 Europese matchen en 2 supercups. De drie laatste weliswaar niet vanop de bank, gezien zijn coronaquarantaine. De teller zal nog een tijd doorlopen, want Dury heeft een verbintenis tot juni 2024.

