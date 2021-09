Dinsdagavond verwelkomen de Red Flames Albanië in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK 2023. Sport/Voetbalmagazine sprak met Julie Biesmans na de 1-1 tegen Polen vorige week.

Alles winnen en stunten tegen Noorwegen. Grof gesteld is dat het gehoopte scenario van de Red Flames tijdens deze WK-kwalificaties om eerste in de groep te worden en zonder barrages naar het de wereldbeker in 2023 te trekken. Maar die hoop heeft al snel een knauw gekregen na de (logische) 1-1-gelijkspel van vorige week in en tegen Polen.In die wedstrijd toonden de Red Flames twee gezichten. Een te timide in de eerste helft na nochtans een sterk begin van de match en een veel moediger en beter na de rust. 'We waren té vriendelijk, zeker in de duels. Dat zorgde ervoor dat de Polen in de match konden komen', vertelde Davinia Vanmechelen in Gdansk. 'Tegen Albanië is dat zeker een van de punten waar we aan moeten werken, want ook dat zal een fysieke ploeg worden met een goeie organisatie. We zullen ons tempo moeten opleggen aan hen en zelf het spel moeten maken.'Het spel maken deden de speelsters van Ives Serneels wel na de rust. Beter gepositioneerd op het veld konden de Belgen de bal ook sneller terugwinnen. Je zag spelers die rustiger waren aan de bal en het tempo konden bepalen, maar vooral die acties maakten en voor dreiging zorgden bij het Poolse doel. Ook al viel de gelijkmaker pas tien minuten voor tijd door een gelukkige treffer van Janice Cayman, het toont wel de goeie vorm van een conditioneel sterk team. 'We zijn in dat aspect erg gegroeid, ook al hebben we nog niet het niveau van de grote Europese landen', voegt Julie Biesmans toe. 'Dat gezegd zijnde moeten we wel blijven verbeteren en niet enkel in uithoudingsvermogen, maar ook in kracht tijdens de duels. Op dat vlak had Polen meer lef, misschien nog iets wat wij wat ontbreken. Ik had in ieder geval wel het gevoel dat we nog tien minuten konden doorspelen.'Eigenlijk kreeg je het gevoel dat er wel meer in zat voor de Flames dan een 1-1-gelijkspel, ook al kon Polen nog enkele keren goed uitbreken en zelfs de 2-0 had kunnen maken net na rust. Een doelpunt dat de match zeker in een definitieve plooi zou gelegd hebben. Daarom werd Biesmans, toch meer een middenvelder, een rij teruggetrokken op de plaats van Charlotte Tison, die werd vervangen door Hannah Eurlings.Zonder twijfels is de speelster van PSV de perfecte aanvulling voor Amber Tysiak, de toekomst van de Belgische verdediging, maar die ook nog wat ervaring mist met haar 21 jaar en 5 caps. 'Je zal nooit van me horen dat ik onvervangbaar ben, maar ik kan wel rustig blijven, de bal bijhouden en het spel verleggen tussen de linies. Maar de anderen kunnen dat zeker ook!' Bij de afwezigheid van Anderlechtspeelster Laura De Neve, verkozen tot Profspeelster van het jaar eind vorig seizoen, is het een goeie ontwikkeling dat Biesmans die leidersrol kan overnemen achterin.Een vice-kapitein die de linies kan breken met een enkele pass is een handig instrument voor de Red Flames tegen Albanië, die in het Koning Boudewijnstadion een compact blok zullen zijn.