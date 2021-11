Na zijn overgang deze zomer van KV Kortrijk naar KAA Gent, is Julien De Sart een van de steunpilaren van de Buffalo's. In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine verklaart de middenvelder zijn keuze voor de club van Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck spreekt zich maar zelden uit over een individuele speler. Over jou wel. Jij kreeg positieve commentaar en vormt daarmee een uitzondering.

Julien De Sart: 'Inderdaad, ik heb zijn opmerkingen gehoord. Vanhaezebrouck heeft me naar Gent gehaald. We hadden al lang contact. Dat is begonnen toen ik in het begin van mijn carrière bij Standard speelde. Hij feliciteerde me dikwijls en als we elkaar tegenkwamen, praatten we een beetje. Toen hij afgelopen seizoen wist dat ik vrij zou komen, belde hij me. In januari nodigde hij me uit voor een goed gesprek op het trainingscomplex. Hij wilde graag dat ik kwam en ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, alles viel op zijn plaats.'

Hoe verliep dat gesprek?

De Sart: 'Ik had nog nooit zo'n gepassioneerde coach ontmoet. Hij heeft heel precieze doelen voor ogen, weet wat hij wil en heeft een manier van spelen die bij mij past. Elke speler weet wat hem te wachten staat, het is duidelijk voor iedereen. Hij is niet bang van extra videosessies om uit te leggen wat je moet doen. Soms is het erg theoretisch, en soms zegt hij: 'Als je dit doet, winnen we.' Dat klinkt gek, maar uiteindelijk heeft hij vaak gelijk.

'Wij zijn altijd op alles voorbereid, op alle mogelijke opties. Als de bal van links komt, weet je wat je kunt doen. Idem als hij van rechts komt. Je weet waar de mogelijkheden liggen, in alle gevallen. De speler die mijn pass gaat ontvangen, weet hoe ik denk. Dat heb ik in mijn carrière nog niet vaak meegemaakt. Nu, je bent ook altijd afhankelijk van de tegenstander, van wat die wil doen. Ons systeem werkt beter bij ploegen die proberen te voetballen dan bij ploegen die alles blokkeren. Tegen Club Brugge en Genk ging het beter dan tegen Cercle, dat is geen toeval.'

Bij je aankomst noemde je Gent 'een bedachtzame club met een universitaire inslag'. Kun je dat uitleggen?

De Sart: 'Alles wordt hier uitgedacht en van A tot Z geanalyseerd. Voeding, herstel, slaap. Als we 's morgens aankomen, wordt ons gevraagd hoe we geslapen hebben en moeten we een cijfer geven tussen één en tien. Ze vragen ons hoe we ons voelen. Na de wedstrijden trekken we een recuperatiebroek aan, die lijkt op de compressiekousen die je in het ziekenhuis krijgt na een operatie. Ze zijn ontworpen om de bloedcirculatie te verbeteren. We moeten ook koude baden nemen.

'Ik heb in Engeland gespeeld en het is hier nóg geavanceerder. Bij elke training dragen we een gps en staat er een man langs het veld die al onze verplaatsingen in real time volgt. We moeten een bepaald aantal kilometers met hoge intensiteit doen en andere specifieke dingen.

'Onze werklast wordt voortdurend gecontroleerd. Het resultaat is dat je je na sommige wedstrijden realiseert dat je je geweldig voelt. In de voorbereiding voel je je natuurlijk uitgeput, maar ook dan heb je het gevoel dat je nog iets extra kunt. Je hebt nog energie, ondanks de vermoeidheid. Door de Conference League spelen we nu de ene wedstrijd na de andere, maar we voelen ons goed. Op het einde van de match zitten we dikwijls nog frisser dan onze tegenstanders.'

