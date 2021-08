De aanvaller is een van de mannen in vorm dit seizoen bij Eupen. Omdat hij in juni 2022 einde contract is, geniet hij veel belangstelling op de transfermarkt.

Je bent 23 en je begint aan je tweede profseizoen als titularis. Voel je je nu meer dan ooit op je plaats, na enkele lastige jaren in Engeland? Julien Ngoy: 'Toen ik vorig jaar van Stoke City terugkeerde naar België, naar Eupen, was dat de bedoeling. Ik had er genoeg van om anderen te zien spelen, ik wilde de ploeg zelf ook kunnen helpen. Als je voetballer bent, is het belangrijk om te spelen, om je nuttig te voelen. Deze zomer heb ik er dus alles aan gedaan om in de goeie flow van eind vorig seizoen te blijven. Ik heb geen vakantie genomen. Ik heb mijn gezin wel naar de omgeving van Cannes gestuurd, maar ik heb mezelf een pre-voorbereiding opgelegd met een personal coach uit Brussel. Daardoor, vermoed ik, ben ik fysiek meteen topfit aan het seizoen kunnen beginnen.' Trainer Stefan Krämer heeft geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Hoe laat hij zich gelden in de kleedkamer? Ngoy: 'Het gaat er niet om hoe een trainer zich al dan niet laat gelden. Aanzien krijg je door daden. Het belangrijkste voor een speler is weten wat de trainer ons wil geven, wat hij ons voorstelt als project. Wat dat betreft heeft de nieuwe coach ons meteen veel vertrouwen gegeven. Hij communiceert veel en dat hebben spelers doorgaans graag. Hij heeft geen dikke nek en hij gedraagt zich niet als een dictator. Zijn deur staat altijd open, dat is erg aangenaam. De eerste keer dat ik hem ontmoette, heeft hij me even apart genomen en mij meteen gezegd dat ik een speler was op wie hij sterk rekende. Beter kan natuurlijk niet voor een speler. Naar verluidt heeft hij wel een stevig werkritme opgelegd en was de voorbereiding niet van de poes. Klopt dat? Ngoy: 'Het is een Duitse coach, opgeleid in de Duitse school, dus ja, er moest veel gelopen worden. Dat zit daar in het DNA van het voetbal. In enkele maanden tijd is er veel veranderd in Eupen. Van een Spanjaard naar een Duitser: qua spelfilosofie is dat een totale ommekeer. De intensiteit ligt bijvoorbeeld veel hoger. Maar pas op: hoewel we hard werken, willen we ook goed voetballen. We trainen fysiek stevig, maar altijd met de bal.' Na vijf speeldagen doen jullie het beter dan verwacht. Die zware voorbereiding heeft dus geen slechte invloed gehad op het seizoensbegin van Eupen. Mag deze ploeg hoger mikken dan de strijd om het behoud? Ngoy: 'We willen alleszins beter doen dan de twaalfde plaats van vorig seizoen. Sommigen spreken hier al van play-off 1, ze denken na dat goeie seizoensbegin misschien dat het allemaal wel los zal lopen. Ik blijf liever rustig en gefocust. Ik weet dat dit nog maar het begin is en dat alles snel kan gaan in het voetbal.' Precies, de transferperiode is nog niet afgelopen... Tot hiertoe was het erg rustig in Eupen, maar jouw contract loopt af eind juni volgend jaar. Zal Julien Ngoy op 31 augustus nog bij de Panda's spelen? Ngoy: 'Alles kan nog. Op dit ogenblik ben ik gefocust op Eupen. Er zijn met de club gesprekken aan de gang om mijn contract eventueel te verlengen, maar ze moeten samen met mijn makelaars maar zien wat het beste is voor mij. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik me hier goed voel, maar dat er ook interesse is van andere clubs.