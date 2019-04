Junya Ito: portret van de rijzende ster van Racing Genk

Als KRC Genk straks kampioen wordt, zal de Japanner Junya Ito (26), in de gewonnen topper tegen Club Brugge alweer erg sterk, daar een groot aandeel in hebben. Twee maanden geleden nog onbekend, en nu al smaakmaker. Hoe doen ze dat toch in Limburg?

'Iedereen was voor de komst van Ito,' zegt Dimitri de Condé, 'maar er was één groot minpunt: de taal. Junya spreekt geen Engels.' © BELGAIMAGE