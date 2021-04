Standard heeft vrijdag geen steek laten vallen aan de Kehrweg in Eupen. De Rouches hadden geen kind aan Eupen en wonnen makkelijk met 0-4. Bij de rust was het 0-1.

Eupen baalde al snel in de wedstrijd toen ex-Barça speler Adriano geblesseerd het veld moest verlaten. Standard was niet indrukwekkend en kon pas diep in de eerste helft scoren via Selim Amallah (43.).

In een tweede helft, die qua spektakel niet veel meer bracht dan de eerste, was het wachten tot minuut 68 vooraleer Amallah de score kon verdubbelen met zijn achtste van het seizoen. Standard kweekte vertrouwen en scoorde nog een derde keer, via Jackson Muleka (71.). Vijf minuten voor tijd tekende invaller Maxime Lestienne voor de 0-4.

Met 47 punten klimt Standard voorlopig op naar de zesde plaats, Eupen is met 40 punten dertiende.

